Gianni Infantino está preparando un campeonato de fútbol para reclusos

Tras el rechazo casi unánime a su propuesta de asociarse con privados para gestionar los derechos de los campeonatos mundiales de fútbol, Gianni Intantino se encuentra en una posición comprometida dentro de la estructura de la FIFA, al punto de que muchos especulan con su posible salida. Pero el dirigente negó terminantemente que esté pensando en alejarse del fútbol. “Toda mi vida estuve relacionado con el fútbol y lo voy a seguir estando. En estos momentos, de hecho, estoy organizando un campeonato de fútbol entre reclusos de un centro penitenciario”, declaró Infantino en una entrevista.

El presidente de la FIFA aclaró que aún no se definió en qué cárcel se llevará a cabo este torneo. “Eso lo voy a definir más adelante con mis abogados, cuando se firme definitivamente el acuerdo con la Justicia por el que me voy a declarar culpable de una cantidad de delitos, como soborno y enriquecimiento ilícito. Son delitos que no cometí, obviamente, pero prefiero sacrificarme antes que ver cómo se echa un manto de sombras y desconfianza sobre la familia del fútbol, algo que mi conciencia jamás me perdonaría”.