León XIV dará una misa en el estadio Centenario; un telepastor evangelista será el telonero

Desde hace varias décadas, uno de los principales objetivos de las giras papales consiste en evitar que millones de fieles sigan abandonando la Iglesia católica para integrarse a otras religiones. En el caso de Uruguay, uno de los principales competidores del catolicismo es el cristianismo evangélico, por lo que se decidió incorporar a un telepastor como telonero de la misa que León XIV dará en el estadio Centenario. “Honestamente, la idea de poner a un telepastor evangelista antes de la misa del sumo pontífice no nos entusiasma, pero es la mejor manera de atraer personas interesadas en la fe cristiana”, reconoció una alta jerarquía de la arquidiócesis de Montevideo.

La Iglesia católica también tuvo en cuenta que la preparación de las misas lleva su tiempo, por lo que la actuación de un telonero servirá para que el público no se impaciente. “Si queremos que la gente nos mire, tenemos que empezar a tener sentido del espectáculo”.