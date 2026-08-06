Un repartidor que llevó dos veces comida a la sede de Conexión Ganadera decidió contratar a un abogado

El trabajador de Pedidos Ya sospecha que varios de los acusados y sus abogados están planeando la forma de endilgarle la desaparición de 10.000 cabezas de ganado.

El juez que actúa en la causa de Conexión Ganadera extendió por seis meses las medidas cautelares impuestas a los tres fundadores de la empresa. En el caso de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, esto significa que seguirá en su departamento ubicado en un lujoso edificio de Punta del Este. Durante la audiencia de ayer, el magistrado explicó que recluir allí a Cabral es “lo más seguro para toda la sociedad”, ya que la imputada se dedicaba más que nada a estafar a pequeños o medianos ahorristas. “A los millonarios que viven ahí no los va a estafar”.

Otra de las novedades surgidas tras la audiencia es que Daniela Cabral responsabilizó al empresario ganadero Jorge Cuñetti por el faltante de cientos de cabezas de ganado. Al conocer la noticia, un repartidor de Pedidos Ya que en dos ocasiones llevó comida a la sede de Conexión Ganadera decidió contratar a un abogado. “Me parece que este caso entró en la fase en que todo el mundo busca zafar mediante la acusación a otra persona. Y teniendo en cuenta la cantidad de crímenes por los que se acusa a los dueños y jerarcas de la empresa y el hecho de que este tipo de acusaciones suelen ir de arriba para abajo, no tengo dudas de que en cualquier momento alguien va a decir que yo me llevé miles de vacas en mi Hondita 50”, declaró el trabajador.