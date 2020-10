Sobre las 21.30 del sábado se escucharon gritos en la esquina de Mario Cassinoni y Guaná, en el barrio Cordón. Cuando los vecinos salieron a ver qué pasaba, vieron que tres hombres regresaban a un auto bordó, con bates de béisbol en la mano, se subieron al coche y avanzaron por Guaná hasta doblar en Bulevar Artigas.

Los agredidos fueron tres jóvenes de unos 20 años en situación de calle, que cuidan autos y limpian las veredas de la zona. “Estábamos acá en la esquina, mi hermano estaba medio acostado y le dieron con el bate en la cabeza y yo, que estaba hablando con una señora, corrí hacia él y me pegaron con el bate en la espalda. El otro por suerte atinó a salir corriendo hacia Bulevar”, comentó a la diaria uno de los muchachos.

Los agresores detuvieron el auto por Guaná, se bajaron tres y fueron directamente a golpearlos sin decirles nada, tal como ocurrió en casos de agresiones similares. Según los diferentes testimonios, los hombres son altos, tienen entre 30 y 40 años y van “muy bien vestidos”. Una de las vecinas que vio el hecho comentó a la diaria que le llamó la atención la impunidad con que se movían, “regresaron al auto caminando”.

“Sin hablar, vienen y te dan, y están enormes. A mí me da miedo dormir en la esquina, me da miedo que me toquen fuego. Si no fuera por los vecinos que llaman o por lo menos gritan para tirar un susto, capaz que nos matan en la calle”, comentó el joven agredido.

“Yo llamé a la Policía dos veces, una vez cuando escuchamos los gritos y después cuando vimos el video. Llamamos para avisar que estaban en un auto bordó. Me dijeron que quedaban notificados y que se comunicaba el personal, pero no me volvieron a llamar”, dijo a la diaria uno de los vecinos. Pese a las llamadas al 911, la Policía no concurrió al lugar ni le llegó la anotación a la fiscal del turno, según informaron a la diaria fuentes de la Fiscalía.

Otras agresiones similares

No fue el primer ataque de este tipo que sufrieron los jóvenes. A principios de agosto, luego de que se conocieron las agresiones ocurridas en Ciudad Vieja, tres hombres bajaron de un Geely gris y, al igual que esta vez, fueron directamente a golpearlos. Esa vez no había vecinos cerca y sufrieron lesiones más graves: varios golpes en la cabeza y uno de ellos la dislocación de un brazo.

“Esto es grave, es una locura, le pegan a la gente que está en la calle. Cuando nosotros aparecemos no nos agreden ni hacen disturbios, van directo a los chicos de la calle. Ellos para nosotros son vecinos, están desde que vivimos acá, hacen lo que pueden y no están haciendo ningún daño”, comentó otro vecino.

Los primeros ataques de este tipo se conocieron a principios de agosto, con la publicación de al menos cuatro casos en Ciudad Vieja. Los testimonios coinciden en que los agresores llegan en autos nuevos, uno queda esperando en el coche y los otros bajan con bates de béisbol directamente a golpear a las personas en situación de calle. En uno de los casos las víctimas fueron amenazadas con un arma 9mm. De estos episodios no quedó ningún registro en la Seccional 1ª, debido a que no se hicieron denuncias.

Otro de los casos fue en la zona de Parque Posadas, cuando un ciclista fue perseguido y agredido con un bate de béisbol. En ese caso, los agresores eran dos hombres que viajaban en una camioneta Chevrolet Equinox negra, y a raíz de un incidente en el tránsito persiguieron a la víctima durante varias cuadras hasta que la encerraron y la golpearon. Como consecuencia sufrió una fractura en un brazo.

La víctima hizo la denuncia en la Policía, pero como dudó de que el caso llegara a la Justicia, optó por ir directamente a declarar en Fiscalía. El hecho es investigado por la fiscal de Flagrancia de 6º turno, Silva Nipoli, quien tomó declaración al hombre y pidió el registro de las cámaras del lugar. La fiscal explicó a la diaria que hasta el momento no se pudo identificar a los agresores porque ninguna de las cámaras que los registró en el trayecto que realizaron pudo detectar la matrícula del coche, y hasta ahora no surgió ningún elemento nuevo en ese caso.