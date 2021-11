Un policía se disparó en una pierna durante entrenamiento de tiro en el Batallón Ingenieros 4. El hecho ocurrió hace dos meses cuando manipulaba el arma para guardarla, por accidente, se disparó y la bala impactó en una de sus piernas. La Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma) denuncia que hasta hace unos días, el funcionario, que seguía con repercusiones por la lesión que tuvo durante la instrucción, continuaba trabajando en su unidad: la subcomisaría de San Rafael. El policía fue desarmado.

Según Sipolma, “hay muchas irregularidades”, y en particular señalan que el policía haya seguido trabajando y que no se haya hecho una investigación administrativa.

En diálogo con la diaria, Julio Acosta, representante de Sipolma dijo: “Hay una persona herida en una pierna que no debería estar trabajando sino en recuperación. No tiene arma porque está desarmado. Eso no coincide tampoco. Después, es importante saber cómo fue el hecho y qué responsabilidad hay”. “Habían instructores, por supuesto”, afirmó como dato.

Acosta afirmó que si bien “no es para comparar, cabe recordar el caso que ocurrió en Treinta y Tres, en esa ocasión la manipulación de armas de fuego terminó con la muerte de un policía”. El hecho ocurrió en un entrenamiento en la Escuela de Policía de Treinta y Tres. El policía estaba haciendo el curso de pasaje de grado de cabo a sargento. La materia era Técnicas de Entrenamiento con Armamento Policial. El entrenamiento constaba en ponerse de frente, apuntarse y practicar disparos. El arma debía estar descargada, pero estaba cargada y una bala impactó en la cabeza del policía.

“En este caso fue un solo efectivo, que no sabe en qué se equivocó y se disparó”, comentó Acosta, y afirmó que “es algo que pasó y va a seguir pasando”. Por eso piden que “se tomen los recaudos al respecto, cuando se realiza este tipo de instrucción”. El representante de Sipolma aseguró que “es algo habitual” y por eso “nuestro sindicato exige que se tomen recaudos”.

“No es que se lastimó y no pasó nada”, según Acosta. “Tiene que haber una investigación al respecto, se tiene que saber qué pasó, por qué no hubo los controles correspondientes, por qué el arma estaba cargada, o si fue cuando la fue a cargar”, enumera. Y enfatiza: “Son muchas cosas y lo más importante acá es que hay un efectivo que está trabajando con una herida de arma de fuego en una pierna, cosa que no podría pasar tampoco. Acá lo principal es no tener un policía lastimado que esté trabajando”.

El representante del sindicato policial de Maldonado dijo que “a las pocas horas de haber sacado el comunicado, integrantes del comando se comunicaron y el policía fue citado de forma inmediata por Sanidad Policial.

Sobre los entrenamientos que incluyen instrucción de tiro, planteó la necesidad de tener un protocolo y controles: “Tenemos que tener un protocolo adecuado a la temática, para tener claro el funcionamiento y el accionar policial en las instrucciones y reinstrucciones, que son cada tanto y deberían ser muchas más, pero esa es otra de las falencias que tenemos”. “Dicen que somos una Policía profesional y preparada; por lo menos en el interior estamos muy lejos de serlo”, concluyó.

Esta es una de las varias razones por las que Sipolma pide la remoción de Julio Pioli, Jefe de Policía de Maldonado.