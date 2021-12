No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Lucas Zanolli tenía 18 años y fue asesinado luego de ir a mostrar su auto que estaba para la venta este lunes en la zona de Colón. El martes encontraron su cuerpo y el auto en una vivienda en Jardines del Hipódromo.

Tres personas fueron detenidas en el lugar del crimen. Un hombre de 20 años, su madre y su hermana. La audiencia de formalización fue este jueves y estuvo a cargo de Adriana Edelman, en representación de la Fiscalía de Homicidios.

En la hora previa a la audiencia de formalización, Fiscalía informó que hubo cese de la detención para las dos mujeres, por lo que solo el hombre quedó detenido y resultó imputado en esta etapa. Si bien las mujeres fueron liberadas, la investigación continúa y no se descartan actuaciones judiciales a futuro sobre ellas.

Luego de la audiencia de formalización, Edelman habló con la prensa. Explicó que el hombre detenido fue imputado por homicidio muy especialmente agravado, la pena mínima para este delito son 15 años. La investigación de la Fiscalía continúa con el hombre en prisión preventiva.

“La información que tenemos es que se pactó ver el auto. No una, sino varias veces. En la última instancia salieron a probar el auto y ahí ya se pierde la señal del GPS”, dijo Edelman. Según informó, el móvil fue el robo del auto, lo que se considera un agravante. “Evidentemente era por el vehículo, no sabemos si hay otras cosas”, aseguró.

El imputado no quiso declarar, por lo que el móvil de hurto y las hipótesis del homicidio “son conjeturas”, dijo la fiscal y agregó que el hombre no tenía antecedentes penales. Según consignó, el celular de Lucas no apareció.

No había un vínculo previo entre Lucas y el homicida, sólo la conversación que tuvieron por redes sociales y que fue fundamental para capturarlo. “Se contactó con su nombre. La familia y amigos actuaron rápido, y la Policía y la Fiscalía también actuaron rápidamente y fue lo que facilitó encontrarlo”, afirmó Edelman.

Sobre el homicidio, comentó: “Pensamos que fue en el trayecto, pero estamos investigando”. También confirmó que la muerte fue por estrangulamiento, que el cuerpo no presentaba golpes y que fue encontrado tapado en un galpón.

Según información primaria, se descarta la hipótesis de secuestro. “Ha sucedido en otras ocasiones que cuando se publican imágenes existen oportunistas u otras organizaciones que pretenden sacar un rédito de esto”, explicó Edelman.

Sobre las mujeres que quedaron en libertad, dijo: “Había dispuesto la detención en el momento que llegué a la escena. Estamos investigando, pero de momento no existe prueba para imputar”.

Sin embargo, planteó que no puede afirmar que el homicida haya actuado solo. “Había una mujer en la escena”, afirmó, pero a priori no serían la madre ni la hermana del homicida. Según se informó, estas mujeres tampoco sabían que el hombre había matado a Lucas y que el cuerpo estaba en la vivienda.

Finalmente, la fiscal fue consultada acerca de qué mensaje deja este crimen, a lo que respondió: “No soy la indicada para dar mensajes. Estamos en momentos complejos y lo que estamos viendo es que realmente hay un nivel de violencia que cada vez se hace más fuerte”.