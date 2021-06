No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Se volvió a cerrar un nuevo capítulo en el pedido de extradición de Maya Cikurel a Panamá, donde es investigada por un presunto delito de lavado de activos. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó el recurso de queja por denegación de casación presentado por la Fiscalía, según informó este jueves Búsqueda.

El proceso del pedido de extradición de la pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, ha sido largo. En noviembre el Tribunal de Apelaciones reafirmó la decisión de la jueza María Helena Mainard de negar la extradición de Cikurel por un tema formal: para la jueza el pedido “debió efectuarse por la autoridad judicial” y no a través de la Fiscalía, como fue el caso.

El fiscal Ricardo Lackner apeló la decisión, pero en este caso el tribunal entendió que la Fiscalía no puede apelar porque no es parte del proceso. Ante esta decisión el fiscal Lackner quiso presentar un recurso de casación ante la Corte, y el tribunal volvió a rechazarlo. El fiscal insistió y presentó un recurso de queja por denegación de casación, que finalmente también fue rechazado.

Tanto la SCJ como el Tribunal de Apelaciones comparten que el rol de la Fiscalía es como “dictaminante técnico”, por lo que no es parte del proceso y no puede recurrir. Ante esta negativa, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, había propuesto una modificación para que el Ministerio Público pueda representar a un Estado extranjero en casos de extradición, siempre que no se presente directamente. Según informa Búsqueda, el gobierno recogió esa solicitud y envió al Parlamento un proyecto de ley para conformar el cambio.