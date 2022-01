No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Erwin Coco Parentini, líder de la barra brava de Peñarol, envió un audio de amenaza que se hizo viral por Whatsapp desde su celda en el Penal de Libertad, donde cumple condena por haber matado a otro líder de la barra brava mirasol, con el que tenía una disputa, y por mandar matar a un hincha de Nacional a través de un sicario. En el audio se lo escucha decir que se vengarán por el homicidio del adolescente que vestía una camiseta de Peñarol en la Unión.

Se presume que la muerte del joven fue en venganza por el homicidio de un hincha de Nacional que estaba condenado por el homicidio de Hernán Fiorito. El hombre fue atacado en la feria de la Vía Blanca y murió cuatro días después, el mismo día que mataron al adolescente.

Si bien el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este martes en conferencia de prensa que el audio que circuló con amenazas es “secundario”, se resolvió el traslado de Parentini del Penal de Libertad al módulo 12 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar).

Heber señaló que “la investigación más importante es ver los móviles por los cuáles falleció el muchacho menor que tenía una camiseta de Peñarol” y “saber si hay una vinculación de esto en función de las represalias por la muerte de otro hincha”. “Después, el audio es secundario”, indicó. Y afirmó que “el audio da por verdad algo que nosotros no damos por cierto”. “Lo tenemos que investigar. No descartamos que esa sea la línea de investigación. Si es el caso, actuaremos con todo el peso de la ley”, puntualizó.

El módulo 12 del Comcar tiene cuatro sectores: uno de seguridad, que depende directamente del gabinete del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), dirigido por Luis Mendoza; dos de alojamiento transitorio, que dependen de la dirección del Comcar; y uno de salud mental, gestionado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por medio del hospital Vilardebó y el Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad.

El año pasado hubo cuatro muertes en el módulo 12: dos “dudosas” y dos suicidios. Las dos muertes dudosas fueron similares: los dos tenían 20 años, severas patologías psiquiátricas y discapacidad mental, y murieron en causas que aún se investigan. En lo que respecta a los suicidios, uno fue el de una persona privada de libertad que había sido internada en el hospital Vilardebó y se mató a la semana de ser retornada al Comcar y el otro fue el de una persona privada de libertad cuya defensa había logrado que mediante un hábeas corpus correctivo se pidiera su alojamiento en el sector de salud mental.

AUF aconseja no jugar el clásico del 26 de enero

Los sábados 22 y 26 de enero serán los clásicos de verano entre Nacional y Peñarol, el primero en el estadio Centenario y el segundo en el Domingo Burgueño de Maldonado. Heber se comunicó con dirigentes de ambos clubes para analizar la situación y los riesgos de seguridad conexos.

Si bien aseguró que “la posibilidad de suspensión todavía no la hemos manejado”, planteó que “los partidos de fútbol son una fiesta, no una guerra”. Por eso, dijo que “si es para hacer una guerra, se van a suspender”. Porque, según el ministro del Interior, “nosotros no queremos una guerra de inadaptados que hacen de esto muertes cuando tienen esos festejos”.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) también analiza la situación, y según informó Telemundo, aconsejó no jugar el clásico del 26 de enero en Maldonado. Plantean que las barras pueden llegar el día antes y causar disturbios, y que el estadio Domingo Burgueño no tiene las condiciones de seguridad necesarias.