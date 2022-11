La fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, continuará con la investigación penal por la que fue imputado el exjefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano.

En conferencia de prensa, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo que Fossati “no solicitó su apartamiento del caso, tal cual se ha manifestado en alguna publicación”, y rechazó que la Fiscalía no la haya apoyado, tal como sugirió la fiscal.

Gómez dijo que desde el inicio de la investigación “prestó todos los recursos que estaban a su disposición” y puso como ejemplo el hecho de que le quitó el turno entre octubre y diciembre.

Gómez recordó que la Fiscalía puso a disposición también el equipo de análisis y contexto y la Unidad de Cooperación Internacional, “si fuera necesario su uso”. “Hemos brindado todo lo que estaba a nuestro alcance”, agregó.

El fiscal de Corte aseguró “el más amplio apoyo” al trabajo de Fossati y su equipo y dijo que si la sacara de la investigación “no estaría actuando conforme a derecho”.

Gómez transmitió “la más absoluta tranquilidad a la población” y llamó a “evitar alguna interpretación que no se ajusta a los hechos, en cuanto al respaldo de la Fiscalía a la actuación de la fiscal y su equipo en esta investigación”.

Consultado sobre la pertinencia de la opinión del presidente, Luis Lacalle Pou, quien este martes se expresó a favor de que la fiscal Fossati continúe en el caso, respondió: “Estamos felizmente en un país libre, democrático en el que respetamos las opiniones de todas las personas. Si esa es la opinión del presidente, me parece absolutamente respetable”.

En cuanto a si el caso, por la naturaleza de los hechos que investiga, no debió ser designado a una de las fiscalías de Delitos Económicos y Complejos, Gomez dijo que “desde el punto de vista técnico”, los principales delitos que se imputaron en la causa ”nada tienen que ver con las competencias de las fiscalías de Delitos Económicos”.

“Sabemos que la investigación es compleja, eso no significa que deba asumir otro fiscal que no conoce el asunto [...] en el medio del río no se cambia de caballo”, agregó.

El fiscal de Corte rechazó que pueda haber alguna afección de la garantía por el hecho de que el director del Instituto Nacional de Educación en representación del Partido Nacional, Guillermo Fossati, sea hermano de la fiscal. “Esto es derecho, Estado de derecho y de garantías, nosotros no incursionamos en temas políticos, y garantizamos que las decisiones que adoptamos como fiscal de Corte subrogante nada tienen que ver con situaciones vinculadas a lo político”, planteó.

Gómez fue consultado también sobre el traslado de Fossati a una fiscalía de Delitos Económicos, algo que estaba previsto para noviembre pero fue postergado: “La Fiscalía toma sus decisiones según los momentos y las necesidades de la población”.

Bergara: “El presidente debería tener el decoro de no entrometerse”

Sin embargo, las declaraciones de Lacalle Pou sobre la continuidad de Fossati a cargo de la investigación cayeron mal en el Frente Amplio (FA), donde entienden que el mandatario debió abstenerse de hacer comentarios para no interferir en la labor de la Fiscalía, máxime cuando involucra a alguien cercano a su persona, como es Astesiano.

Consultado por la diaria, el senador Mario Bergara dijo que “el presidente debería tener el decoro de no entrometerse en las decisiones de la Fiscalía”. “Están investigando a un delincuente que él puso como jefe de su custodia, en un espacio de poder desde el cual operaba una banda criminal. Lo menos que uno esperaría es que se abstuviera de dar opinión de quién debería llevar adelante esa investigación”, señaló, y agregó que las declaraciones de Lacalle Pou “son señales negativas que aumentan las suspicacias de la gente”.

En tanto, el senador Charles Carrera también manifestó a la diaria que “el presidente no debería opinar de un caso en el cual se encuentra, al menos, indirectamente involucrado”. “Todo lo que está pasando con Astesiano es su responsabilidad, porque fue él quien designó a un delincuente en un lugar.