En lo que va del año se suicidaron 18 policías. Desde los sindicatos policiales alertaron sobre esta realidad, reafirmaron este reclamo como uno de los principales del congreso de la Unión de Sindicatos Policiales](https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2022/6/congreso-de-sindicatos-policiales-los-policias-no-vivimos-del-apoyo-moral-nos-urge-un-salario-digno/) y obtuvieron el apoyo del PIT-CNT para promover la necesidad urgente de atención a esta realidad, la que para ​Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior​, ​es “un problema como sociedad y “no es un problema de la Policía”​, porque “no es mayor el porcentaje de suicidios de un policía que de un trabajador municipal o un bancario”.

Entre las alertas que han planteado los sindicatos policiales, se repiten los casos de hostigamiento y acoso de los mandos y se afirma que es “una emergencia notoria”.

El sábado pasado se suicidó un policía y su hija denunció una situación de persecución laboral. Este viernes falleció un policía que había intentado autoeliminarse a fines de octubre; estuvo en CTI desde entonces y no pudo recuperarse de las lesiones que se provocó. El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) compartió un video del policía fallecido en una manifestación en reclamo por el salario policial y planteó que “este es el mejor video para recordar al compañero, porque lo describe a él y su pelea por los derechos de todos”, afirmaron.

Denunciaron que fue “otro trabajador que no pudo tolerar la persecución laboral”. “El mensaje debe ser fuerte y claro a esos malos mandos que terminan enfermando policías”, sentenciaron y acotaron que “la impunidad se acaba con la denuncia”.

Al Ministerio del Interior le exigen que forme a las jerarquías en la carrera funcional y en liderazgo para saber “lidiar con personal”, porque “no todos están capacitados para tener gente a cargo, pese a tener grado”.

“La empatía, la humanidad, el don de gente, no se obtiene con grados”, según indicaron. Desde Sifpom sostuvieron que “cada trabajador merece respeto, no son números son padres, hijos, hermanos” y pidieron “que una profesión tan noble, no se siga transformando en mandos nostálgicos que piensan que presionar, hostigar y enfermar a sus policías es la manera de conducir”.

En la interna

Andrés Gandini, delegado de Sifpom, publicó un texto tras el fallecimiento del policía en el que destaca el sacrificio personal que implica esta profesión y aseguró que la mayor parte de sus compañeros han hecho lo mismo, “con exceso de horas de trabajo y con una corta esperanza de vida”. El policía dijo que no pretenden “compasión” y que “el valor y el respeto nos lo tiene que dar el gobierno”. “Sólo queremos hacer nuestro trabajo y volver sanos a abrazar a nuestras familias. Esta es la realidad del policía. Basta del abuso de las autoridades, tanto institucionales como las del gobierno, sin importar cuál. Basta”, pidió.

El Sindicato Único de Policías del Uruguay también se expresó sobre este caso: “Es increíble la deshumanización y falta de empatía que cierto personal superior tiene con sus subalternos para tratar de prevenir estos hechos. No viendo por nuestra parte cómo se nos cuida, ya que ni siquiera se nos reconocen enfermedades profesionales, teniendo un alto porcentaje del personal certificado por las mismas”.

“¿Cuántos compañeros más tendrán que pasar por lo mismo?”, cuestionaron. “Seguimos viendo estos casos, pero no las soluciones. Pedimos a la institución se tomen con seriedad y en forma inmediata medidas que permitan terminar con lo que ocurre, las señales están, sólo hace falta saber leerlas y con ello salvar una vida”, sentenciaron.