La contratación de la empresa Kirma Services por parte del Ministerio de Turismo en 2020 y que saltó a la agenda pública por las irregularidades constatadas en 2021 tras la denuncia del exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, tuvo varias instancias en Fiscalía, una comisión investigadora y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. Este lunes, sin embargo, tuvo otro mojón: el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3° turno, Gilberto Rodríguez, decidió archivar la denuncia contra el entonces ministro y actual diputado -luego de su renuncia por este mismo caso-, Germán Cardoso.

Según comunicó el vocero de Fiscalía, Javier Benech, la decisión del fiscal Rodríguez se debe a que, “a su juicio”, si bien “puede haber irregularidades desde el punto de vista administrativo”, no hay “delitos que ameriten un reproche penal”.

Se trata de “un archivo sin perjuicio”, lo que implica “que si surgen nuevos elementos puede eventualmente abrirse nuevamente la investigación”. De todas formas, las investigaciones respecto a la contratación misma de Kirma, que implican a quien figuraba como colaborador honorario de Cardoso, Elbio Rodríguez, y al adscripto del exministro, Daniel Reta, siguen activas.

“El resultado lógico”

Jorge Barrera, abogado de Cardoso, sostuvo en diálogo con la diaria que este es el “resultado lógico”, puesto que en las acusaciones no hay temas en juego “desde la órbita penal”. A su entender, “todo lo que está relacionado a gestión” y lo que tiene que ver con “disputas políticas” tienen otros ámbitos para resolverse.

“Al no existir desde un comienzo elementos desde el punto de vista penal relevantes, no podía seguirse adelante con las actuaciones, ya que no se debe politizar asuntos que se deben dirimir en otros ámbitos”, como “en el ámbito político” y luego “la población en el ámbito electoral, donde dirimirá conveniencia o no de gestión”, sentenció Barrera.

A su juicio, “lo que ha quedado claro es que ninguna de las actuaciones administrativas denunciadas tenía relieve penal”.