La Fiscalía de Maldonado investiga un presunto abuso policial en San Carlos. Los jóvenes presentes en el lugar denunciaron violencia institucional y haber sido lesionados por munición menos que letal; el Ministerio del Interior, por su parte, plantea que los policías fueron agredidos cuando intervinieron en una presunta aglomeración.

En rueda de prensa, Luis Alberto Heber, ministro del Interior, expresó: “Estamos viendo las filmaciones. No nos apresuramos a hacer un juicio”, y agregó que el caso está siendo investigado por la fiscalía. Aseguró que “si hay una actitud de abuso policial, como siempre ha sido, se castigará (...). Se hará el sumario correspondiente y si hay una actuación fuera de la ley de procedimiento policial, estará afuera de nuestras filas. Nosotros queremos una Policía consciente, que sepa actuar en estos momentos. No justificamos de ninguna manera la situación, así que vamos a esperar un poco para ver qué es lo que dice” fiscalía, afirmó.

Consultado sobre si considera que hubo una situación de abuso, respondió: “No, no me hace indicar eso porque es muy poco lo que veo”. Y complementó: “Lo que me parece importante es esperar a la investigación seria de una [un] fiscal y no cobrar al grito por medio de las redes. Me parece que es lo lógico que tiene que hacer, tanto el Poder Judicial como el Ministerio del Interior”.

Respecto del uso indebido del arma en el acto represivo, el ministro dijo: “No lo sé. Si no lo es, tendrá el sumario correspondiente”. Explicó que “la ley de procedimiento policial establece claramente cómo tiene que actuar”, y el funcionario “tiene que explicar y justificar por qué sacó la escopeta en ese momento”. Luego, apuntó que San Carlos “es un lugar complicado, lamentablemente, han habido y existen importantes bandas delictivas, y eso es parte del entorno que tiene que investigar” fiscalía. “Si lo hay, vamos a ser duros, porque en definitiva lo que pretendemos es que la Policía actúe bajo la ley de procedimiento policial, que nos da garantías a todos”.

Heber comentó que “siempre” se hacen investigaciones administrativas, más allá de la que lleva adelante la fiscalía en la órbita penal. “Siempre se hace una investigación de urgencia, pero eso no es determinante. La [el] fiscal es quien va a determinar si hubo o no hubo abuso. Nosotros tenemos nuestra propia investigación que, además, la aportamos como insumo a la Fiscalía”, concluyó sobre el tema.

Despedida a Bonomi: “No sé qué más pretenden”

La ausencia de representantes de la coalición en el velorio y entierro del exministro y exsenador Eduardo Bonomi fue notoria, expresaron representantes del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, sector al que pertenecía Bonomi. Tampoco hubo delegación de la Policía presente, siendo que el fallecido fue diez años ministro del Interior.

Al respecto, Heber dijo: “No lo entiendo. Estuvimos representados por dos senadores. Yo hice declaraciones públicas, y las reitero: el pésame a la fuerza política”. “No sé qué más pretenden”, expresó. Los periodistas presentes le respondieron que “quizás pretendían que fueran”. A lo que Heber devolvió: “Yo también, en muchas oportunidades que tuvimos que despedir a compañeros, me hubiera gustado que hubiera mucha gente más presente de otros partidos”.

Según el ministro, “son pequeñas discusiones, tenemos temas más importantes para poder dedicarnos”. Consultado sobre la ausencia de saludo por parte del presidente, Luis Lacalle Pou, indicó: “No sé si lo hizo o no lo hizo, no estoy en el tema”.

Ministro no usa camioneta blindada: “no tengo miedo”

Heber usa un vehículo que fue incautado al narcotraficante Luis Alberto Betito Suárez y ya se desplaza en autos blindados, como hacían sus antecesores, tanto Bonomi como el también fallecido Jorge Larrañaga.

Esto generó múltiples reacciones en el Frente Amplio, desde donde plantearon que es una “violación a la normativa”, una “espantosa señal” y “parte de la cultura narco”. También se manifestó al respecto el abogado Juan Ceretta, que reclamó el incumplimiento del artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que establece que 25% de los decomisos del narcotráfico son para financiar tratamientos y medicación de alto costo.

Según Heber, “estamos bajo la ley”. “Nosotros teníamos una camioneta blindada que no nos servía. Se la pasamos al jefe y obtuvimos otra por la Junta Nacional de Drogas”. Consultado sobre por qué “no les servía”, dijo: “No nos gusta andar en autos blindados. Es pesada, es incómoda y no tengo miedo”.

Planteó también que el Ministerio del Interior tiene “muchos autos de la Junta Nacional de Drogas”.

Sobre las acusaciones de uso de fondos públicos en la campaña sobre la LUC

Desde la campaña que propone derogar 135 artículos de la LUC se criticó el presunto uso de fondos públicos en la campaña. Consultado sobre el tema, Heber dijo que es “el gobierno departamental, la intendencia [de Montevideo], [la que] está usando, nosotros no”. Agregó que “compraron camisetas, están subsidiando propaganda del Si, nosotros no”.

Al preguntarle sobre el presunto uso de autos oficiales para ir a los actos, respondió: “No. Voy en mi propio auto”. “Las acusaciones generales hay que decirlas concretamente. No se puede hacer eco de cualquier acusación. ‘Usan los autos oficiales’. ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde está el jerarca o el ministro que estuvo en un auto oficial yendo a un acto en el interior de la república? No se puede hacer una acusación general”, sentenció el ministro del Interior.