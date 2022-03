No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La bancada de senadores del Frente Amplio convocó para el próximo lunes a una conferencia de prensa en la que anunciará una “medida política” contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que viajó a Durazno a “respaldar” en el juicio oral a los policías imputados por el homicidio de Santiago Cor.

La muerte de Santiago Cor fue en agosto de 2020. Él iba en su moto andando por la ciudad de Durazno cuando dos policías se acercaron y le exigieron que se detuviera. Intercambiaron golpes y el joven aceleró; al llegar a una curva pronunciada no pudo mantener el control de la moto y chocó contra un árbol. Tras el accidente, fue trasladado a un centro asistencial y falleció dos días más tarde. La fiscal de Durazno de segundo turno, Bárbara Zapater, pidió la imputación de los dos policías y solicitó que se aplique una pena de cinco años y siete meses de penitenciaría por los delitos de homicidio a dolo eventual y abuso de funciones.

El ministro del Interior cuestionó a la Justicia: el jueves, cuando comenzó el juicio oral, fue a Durazno y dijo que “la Policía a nuestro juicio trabajó muy bien” y “están ahora en una audiencia con una solicitud de formalización que no entendemos”.

Ante estos cuestionamientos, la Asociación de Magistrados rechazó la “presión” e “injerencia” por parte de Heber, mientras que la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay resolvió hacer un relevamiento de las presiones que reciben de las autoridades y señalaron que el punto de inflexión fue la presencia de Heber en el juicio oral de Durazno.

Para Charles Carrera, senador del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, “hay falta de conducción y falta liderazgo político”, lo que es “preocupante”. “Es inadmisible que un ministro concurra cuando se está desarrollando una audiencia, donde se está analizando la posible imputación o no a dos policías de un delito de homicidio y de abuso de funciones”, dijo a la diaria.

Según Carrera, que fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior, “no llegó a ser una asonada porque no existió violencia”, y enfatizó que “si hubiera existido violencia, y si el ministro estaba allí, eso era una asonada”.

“Lo que le pedimos encarecidamente al ministro es que se ubique: que se ubique en su lugar. Es el ministro del interior, tiene que tener una buena relación con el sistema de Justicia, porque si uno quiere tener un sistema eficiente en la persecución del delito criminal, lo que necesitamos nosotros es que haya buena comunicación, y los magistrados -que ayer sacaron una declaración- se sintieron presionados”, expresó el senador, quien manifestó que “lo que hizo el ministro mientras se desarrollaba la audiencia fue ir a presionar a otro poder del Estado para que no cumpliera con una función que manda la Constitución de la Repúblic, que es juzgar los delitos; aquí el único que juzga son los jueces de la República”.

Por eso, reiteró que “es una situación grave” y que analizan “con muchísima preocupación esta y otras situaciones”. En este sentido, señaló que “no le imputamos toda la responsabilidad a los policías, pero hay un grupo de policías que están descodificando mal las órdenes por este descontrol político de falta de mando, de falta de liderazgo que existe en el Ministerio del Interior”. Por eso, dijo que “tenemos que defender el Estado de Derecho y la independencia de poderes, y tenemos que tener una policía profesional para que actúe en defensa de nuestros habitantes”. Según Carrera, “el ministro tiene que dar órdenes claras, tiene que conducir, tiene que tener liderazgo, y las acciones que está desarrollando no son las correctas”.

También hizo referencia al referéndum de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC): “Está bien que el ministro diga lo que piensa, pero no puede estar en plena campaña por una de las dos opciones”. “El ministro lo que no puede hacer es tomar posición, y atribuir que los que defendemos el Sí estamos en contra de la Policía”, afirmó. Y enfatizó: “Él no puede hacer eso, y está dando esas señales, diciendo por ejemplo que le queremos sacar herramientas a la Policía”. El senador frenteamplista considera, en cambio, que “las atribuciones que se le dieron a la Policía van camino de su desprofesionalización”.

Carrera también habló sobre el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo asociado a los abusos policiales: “Lo que están diciendo es que hay que investigar”. “Acá hay omisión de parte del ministerio y del ministro del Interior, porque si al Ministerio del Interior le llega un relevamiento de una serie de situaciones de abuso policial a partir de la LUC, lo que debe hacer el ministro es convocar a los defensores e investigar”.

En este sentido, resaltó las conclusiones a las que llegó el informe: “Hay que crear un registro, una fuente de información confiable para que el Estado uruguayo tenga una información confiable de todos los abusos policiales; se debe tipificar el delito de tortura; se debe reglamentar el uso de las cámaras personales, porque lo que han dicho los defensores de oficio es que las cámaras personales se encienden cuando ya hay una situación de desacato o cuando ya han detenido a la persona; y hay que iniciar una investigación de urgencia en torno a los temas de esta denuncia de los defensores públicos”.