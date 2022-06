Sanidad Policial atiende al personal dependiente del Ministerio del Interior (MI) y a sus familias a cargo, también a los jubilados y pensionistas y a sus familias a cargo. El artículo 86 de la Ley 13.640 plantea que la financiación de los servicios de Sanidad Policial se basa en el descuento de un porcentaje de las asignaciones mensuales. El MI retiene directamente este descuento. Los policías y sus familias tienen el derecho a afiliarse al Hospital Policial. En el caso de que quieran tener otro prestador de salud, deben pagarlo aparte y esta retención se realiza de todas formas. Este sistema no fue modificado, aun con la creación del Fondo Nacional de Salud.

Se estima que el Hospital Policial tiene 90.000 usuarios, mientras 23.000 policías y sus núcleos familiares se atienden en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Otros 24 mil lo hacen en mutualistas privadas. En el caso de los policías que viven en Montevideo, deben pagar la mutualista aparte. Como el Hospital Policial está únicamente en Montevideo, a los policías que viven en el interior, se les cubre la atención en mutualista. Este beneficio no cubre a las familias de los policías que viven en el interior, que pueden atenderse en ASSE por convenio o pagar aparte una mutualista privada.

La semana pasada, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo - Uruguay (Sifpom) lanzó una campaña en reclamo de aumento salarial de 22% para los policías. “No hay respaldo sin salario”, afirmaron y plantearon que esto fue una “promesa de campaña” y que “no alcanza con el respaldo moral”. La Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma) apoyó la iniciativa de exigir aumento salarial. Por su parte, el Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac) “saludó” la reivindicación y espera que “ojalá se concrete un aumento real en el salario policial”.

A contramano, también la semana pasada, la Dirección Nacional de Sanidad Policial del MI mantuvo una reunión con varios sindicatos y asociaciones policiales para plantear una tasa adicional de aportes para reducir el déficit de Sanidad Policial, lo que redunda en la caída del salario para los policías.

la diaria accedió al documento que fue presentado en esta reunión, que se divide en cinco temas: déficit, cárceles, infraestructura, fideicomiso y propuestas.

254 millones de pesos anuales de déficit

Se plantea que hay un déficit de 21 millones de pesos mensuales, lo que significa que el déficit anual es de 252 millones de pesos.

87 millones de pesos en cárceles

Históricamente, la atención de salud de las cárceles estaba a cargo de Sanidad Policial. A partir de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y de la reforma penitenciaria, se dispuso que ASSE asuma este servicio. En una década, ASSE se hizo cargo de la atención de las cárceles de la zona metropolitana, con excepción de la cárcel de Canelones, y de la cárcel de Rivera. El resto de las cárceles del interior del país, que albergan a unas 5.000 personas privadas de libertad, siguen a cargo de Sanidad Policial. Se ha trazado dentro de los objetivos tanto de la anterior gestión como de la actual que la atención en cárceles migre completamente a ASSE, pero hasta el momento la transición no se ha concretado.

Según el documento presentado por el MI, Sanidad Policial invierte 87 millones de pesos anuales en cárceles, que se destinan a recursos humanos (médicos y enfermeros), medicamentos, traslados e insumos. Desde Sifpom informaron que se planteó la necesidad de que ASSE asuma finalmente la totalidad de la atención de las cárceles para reducir esta inversión y, por ende, el déficit.

Infraestructura

A nivel de infraestructura, se plantean varias áreas a considerar: la reestructura de los pisos tercero a sexto del Hospital Policial, anatomía patológica, centro de esterilizaciones, chimenea, vestuario para personal, lavadero, cocina, pilares del edificio, climatización - chiller y el sistema contra incendios y el plan de evacuación.

Fideicomiso

El capítulo de fideicomiso está en blanco. Ante la consulta a personas asistentes a la reunión, estas comentaron a la diaria que se planteó la creación de un fideicomiso, del que no se plantearon detalles.

En un documento elaborado por Sifpom al que accedió la diaria se explica, con base en lo que surgió en la reunión, que con la creación del fideicomiso se pretende recaudar unos diez millones de pesos mensuales, de los que 70% ingresarían al fideicomiso y los restantes tres millones serían para reducir el déficit de Sanidad Policial. Se comentó que esto se definiría a través de una comisión creada específicamente con este fin.

Propuesta: tasa adicional de aportes

La propuesta del MI es aumentar las retenciones establecidas por ley a través de una tasa adicional de aportes. Existen tres categorías para los policías y actualmente todas aportan 4% de sus haberes por mes: policías sin hijos y sin cónyuge a cargo; policías con hijos o cónyuge a cargo; policías con hijos y cónyuge a cargo. Se considera los hijos menores de 21 años y en los casos en que exista una discapacidad no se establece un límite de edad.

Se plantea que los policías sin hijos y sin cónyuge a cargo no hagan ningún aporte adicional. En el caso de los policías con hijos o cónyuge a cargo, la tasa adicional será de 0,5% mensual. Los policías que tengan hijos y cónyuge a cargo tendrán una tasa adicional de 1% por mes.

En el documento se plantean tablas con “diferentes escenarios de aportes por situación personal” y en función de los salarios actuales y las variaciones que se establecen a partir de este ajuste. En el caso de los policías ejecutivos presupuestados, y con base en los montos nominales, al agente, que es el grado más bajo de la Policía, se le retendrán hasta 449 pesos más por mes. Al comisario general, que es el grado más alto, se le retendrán hasta 1.281 pesos por mes. También se muestra la variación de los salarios para técnicos presupuestados y técnicos contratados.

Sindicatos policiales en contra

En un comunicado, Sifpom expresó que “no acompañará ningún incremento en lo que ya pagan los policías”. “Los funcionarios no son los culpables” ni “los generadores de una mala administración o que no se le brinde al hospital la asistencia económica que requiere”. Por otra parte, plantean que “hace rato que se debería haber reclamado a ASSE que se encargue de la atención de los privados de libertad como corresponde, ya que hoy lo pagamos los policías a través de nuestro hospital y eso es un endeudamiento que no corresponde”.

Desde Sifpom plantearon a la diaria que no van a apoyar la iniciativa de que los policías aporten de su salario para reducir el déficit de Sanidad Policial. Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom, dijo que “es el colmo que el policía termine pagando más porque no supieron administrar” y que “la atención se vino abajo” y “deja mucho que desear”. Ricardo González, dirigente de Sifpom, afirmó que además de “no apoyar” esta propuesta se debe considerar que “antes de aumentar los descuentos, se deben aumentar los salarios”. “Ya lo dijimos: agradecemos el respaldo moral, pero sin salario no hay respaldo real”.

Desde Sipolma dijeron a la diaria que “no están de acuerdo” con la iniciativa y que esta propuesta es “un atropello”.

Sidepac emitió un comunicado en el que afirman: “Nos duele el Hospital Policial”. Además de lamentar el déficit explicado en la reunión con autoridades de Sanidad Policial, señalaron que “la situación edilicia debe ser atendida de inmediato en puntos neurálgicos” del centro de salud. Criticaron que se haya ido por el camino de generar un descuento mensual a los policías, propuesta en la que indicaron que no tuvieron participación. “Como trabajadores entendemos que la salud la tiene que brindar el Estado, con nuestro debido aporte y, como tal, el Estado debe hacerse cargo de las pérdidas ocasionadas en este caso, ya sean por mala administración o la falta de recursos”, informaron. También sugieren que de “la asistencia en cárceles se tendría que hacer cargo ASSE”. Entienden que, por “la salud de nuestras instituciones y para dar un marco de transparencia, sería oportuno que se realicen auditorías en Sanidad Policial”, que, según señalan, deberían ser externas.