Anthony Vallejo, que es comisario mayor y es el policía más antiguo del sistema carcelario, asumió la dirección de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) en diciembre de 2021, luego de que el anterior director dejara el cargo por motivos personales. Junto a Juan Rosa, también comisario mayor y subdirector operativo nacional del Intituto Nacional de Rehabilitación (INR), con 30 años de servicio, son los dos policías que tienen más años trabajando en las cárceles. Con un año menos, le sigue Gustavo de los Santos, subdirector administrativo nacional del INR. Antes de dirigir el Comcar, Vallejo fue director de la Unidad 13 Las Rosas, cárcel de Maldonado.

Tras siete meses en el cargo, será removido este viernes. Vallejo ordenó que se construya un parrillero para su casa con materiales de la cárcel y mano de obra de personas privadas de libertad. El parrillero, que no fue pagado, fue construido en el Polo Industrial y trasladado a la casa de Vallejo por Willington Sierra, director del Polo Industrial, en un auto oficial, cuyas trazas están registradas. Fue acompañado por un operador penitenciario. También se hicieron traslados de leña, que eran de la cárcel.

Tras tensiones entre ambos policías, Sierra notificó a Gustavo de los Santos, subdirector administrativo nacional del INR sobre la situación, y le dijo que tenía la filmación. De los Santos informó a Vallejo, quien “reprendió” a Sierra por su accionar. Ante el recordatorio de Sierra de la existencia de la filmación del parrillero instalado en la casa de Vallejo como prueba, ambos acordaron dar el tema “por cerrado”.

Trascendida la noticia, desde el Ministerio del Interior dijeron que se dispuso una investigación de urgencia para esclarecer lo sucedido y determinar los pasos a seguir. En una rueda de prensa, Luis Alberto Heber, ministro del Interior, aseguró que “se enteró de los hechos a través de la prensa”, aunque reconoció que “fue denunciado por un director dentro [de la cárcel]”, pero que se enteraron “por la prensa y no por el director” y que “eso amerita también una investigación al respecto”.

También dijo que “seguramente se separará del cargo” al director, aunque desde el Ministerio del Interior aclararon a la diaria que “no por ahora”. También afirmaron que Sierra continuaba en el cargo.

Horas después, Heber confirmó en una rueda de prensa que Vallejo será removido del cargo “inmediatamente”. Consultado por su opinión por la situación del director del Comcar, respondió: “Mi rechazo”. “Nosotros vamos a relevar inmediatamente al señor director. Lamentamos la situación y vamos a instrumentar un sumario con separación del cargo”, añadió. Aclaró que “por supuesto hay que dar las debidas garantías, se va a hacer la investigación pormenorizada mediante un sumario”.

“Lamentamos la situación”, reiteró, “pero no puede haber dos opiniones. Acá se equivocó muy feo y se hará la investigación para ver si se cometió delitos o no”, indicó Heber.

A priori, los delitos que podrían configurarse son el de peculado, que plantea que “el funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años”. También abuso de funciones, que establece que “el funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 a 3.000 unidades reajustables.

Heber fue consultado sobre si hay más personas involucradas además de Vallejo y señaló que “los otros son sujetos a jerarquía y que también van a ser sumariados”. En este caso, quienes estaban sujetos a jerarquía son Sierra, director del Polo Industrial, y el operador penitenciario que concurrió al domicilio de Vallejo. Quien no está sometido a la jerarquía de Vallejo y no se informó cómo continúa su situación es el subdirector administrativo nacional del INR, que tenía conocimiento de los hechos porque fue quien recepcionó la denuncia de Sierra y no tomó medidas. Consultado el Ministerio del Interior sobre la situación de De los Santos, al momento de publicada esta nota no dieron respuesta.

Heber señaló que “siempre que tengamos la información, no nos tiembla el pulso ni la mano a quienes están subordinados”. “Nosotros tenemos que dar el ejemplo. No ser un mal ejemplo. Por lo tanto, vamos a ser muy duros en esta situación. Se terminó la confianza que le teníamos, que lamentablemente le teníamos. Y va a ser relevado en el día de hoy”, sentenció.

Sobre quién ocupará su lugar, respondió: “Veremos”. Se manejan nombres de varios comisarios que trabajan dentro del sistema carcelario para suplantarlo.