Tras el archivo de la denuncia contra la gestión de los exministros Liliam Kechichian y Benjamín Liberoff, el fiscal especializado en Delitos Complejos de 3° turno, Gilberto Rodríguez, analiza los pasos a seguir en la causa que investiga irregularidades en las compras de publicidad del Ministerio de Turismo (Mintur), durante la gestión del colorado Germán Cardoso.

Fuentes de la Fiscalía dijeron a la diaria que una de las posibilidades es abrir una nueva carpeta de investigación en la que queden únicamente los casos de Kirma y la contratación y las renovaciones trimestrales por 500.000 dólares de Netcom, que fueron aprobadas con las fronteras cerradas y en plena emergencia sanitaria.

Esa investigación, incluirá también la situación del exasesor del ministro de Cardoso, Daniel Reta, quien basó su defensa en plantear que firmaba sin leer los expedientes del ministerio. Reta dijo que firmó sin leer el documento de inscripción de Kirma al Registro Único de Proveedores del Estado y que tampoco leyó la propuesta de Kirma que le envió a la agencia Young and Rubicam, a pedido del “asesor honorario” Elbio Rodríguez.

A todo esto, el abogado de Germán Cardoso, Jorge Barrera, espera la respuesta de la Fiscalía al escrito que presentó pidiendo el archivo de la causa contra el ministro, por considerar que no había elementos para continuar con la investigación.

Según informó este jueves el Semanario Búsqueda, la semana que viene los denunciantes presentarán nuevas pruebas contra Cardoso. Según supo la diaria la defensa de los denunciantes frenteamplistas plantearon que se presentará un escrito en el que contraponen los argumentos presentados por Barrera para archivar el caso y reclaman la imputación del diputado colorado. Entre las pruebas que tienen previsto proponer, estaría la declaración de un funcionario del Mintur, que sería clave para vincular a Cardoso con la contratación de Kirma.

Luego de la declaración de Cardoso, en la que el ex ministro deslindó su responsabilidad en el vínculo con Kirma Service, el fiscal recibió un informe de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol en el que constata que los mails utilizados por la empresa en todo el proceso de contratación de publicidad digital por 280.000 dólares ya no están activos.

El fiscal requirió información pública al departamento de delitos informáticos sobre la empresa Kirmamedia y, particularmente, conocer el estado de los mails [email protected], [email protected] y [email protected]

A través de un rastreo con el explorador Tor, el informe, al que accedió la diaria plantea que la empresa fue registrada en el condado de Harju, en la ciudad estonia de Taillin, el 22 de junio de 2018, con un capital de 2.5 millones de euros, con dos socios fundadores M.P y K.A. En otra búsqueda realizada en https://creditreports.ee/, un servicio de información crediticia de Estonia, perteneciente a la compañía sueca Bisnode, Kirma Service figura como activa, en el rubro agencias de publicidad, con una venta neta, en 2020, de 297.000 euros y una rentabilidad del 97.2%. En ese informe, Georgeos Shipillis, de 76 años, figura como director desde julio de 2018. En cuanto a la dirección brindada por la empresa, el informe señala que se trata de un lugar donde funciona un edificio que se alquila para empresas.

En cuanto a los correos electrónicos, el informe concluyó que “el dominio Kirmamedia.com no existe” y recomendó al fiscal Rodríguez solicitar la cooperación de otras Oficinas Centrales Nacionales de Interpol para tener más información sobre Kirma.

Durante su declaración ante Fiscalía, Elbio Rodríguez admitió haber presentado a la empresa Kirma Service ante Young and Rubicam y señaló que no se lo comentó al ministro Cardoso “para no comprometerlo”. Rodríguez dijo que buscaba desarrollar un vínculo comercial con Young and Rubicam para extender la contratación de la empresa estonia a otros organismos públicos.

Rodríguez contó al fiscal que conoció al director de Kirma Service, Giorgios Shipillis, en 2019, en la feria de tecnología y publicidad digital en Londres, y a raíz de ese encuentro, en 2020, contrató los servicios de Kirma para la empresa paraguaya Club247.net, dedicada a los juegos online, para una campaña de captación de clientes en Brasil y Argentina.

Los representantes de la agencia que comparecieron ante Fiscalía, señalaron que toda la comunicación entre Young and Rubicam y Kirma se daba a través de Elbio Rodríguez, dado que solo a él le respondían los mails, algo que consideraron bastante inusual en el medio.

Kirma Service presentó para cobrar por los servicios al Estado una cuenta de un banco panameño, que fue observada por el Banco República y detuvo el proceso de pago.

Finalmente, luego de la destitución del exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero, quien denunció las irregularidades, y tras la renuncia del ministro Cardoso, la empresa optó por desistir del negocio para no ser perjudicada por la situación política y contrató a un abogado en Uruguay para evaluar posibles demandas por difamación e injurias.

Cuando la comisión parlamentaria que investigó el caso analizó la documentación de Kirma Service, los legisladores de la oposición advirtieron varias irregularidades. Entre ellas, que la factura no cumplía con los requisitos formales de facturación exigidos por la Unión Europea. La factura no tenía un número de registro de empresa, no tenía un código QR que permita al organismo fiscalizador de Estonia validar el documento y, además, la numeración de la factura y la numeración de la nota de crédito -por la que la empresa renunció al pago- no tenían relación lógica; la empresa había facturado en diciembre de 2020 con el número de factura 21 y la nota de crédito la realizó con el número 61, lo que implica haber tenido más devoluciones que ventas.