El abogado Víctor Della Valle calificó como “un amigo nuestro” al fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Enrique Rodríguez, quien es el responsable de investigar penalmente la entrega a Sebastián Marset de un pasaporte uruguayo mientras estaba preso en Dubái por haber ingresado a Emiratos Árabes Unidos con un documento paraguayo falso.

Della Valle es tío y socio del abogado Alejandro Balbi, uno de los protagonistas en la causa que investiga la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo, y que provocó, entre otras cosas, una interpelación de la oposición a los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Luis Alberto Heber (Interior).

Della Valle menciona esa cercanía con el fiscal Rodríguez en el contexto de una charla telefónica con una empleada doméstica que presuntamente fue estafada por una intermediaria de la corredora de bolsa De Baeremaecker y Perera. La mujer grabó esa conversación con el abogado, que la llamó como representante de dicha asesora financiera, y el audio fue incorporado a la investigación que lleva adelante el fiscal Gilberto Rodríguez.

Algunos pasajes del audio fueron divulgados este jueves por El Observador y el periodista Gabriel Pereyra mencionó este viernes en radio Sarandí el pasaje en el que Della Valle califica a Enrique Rodríguez como “amigo nuestro”.

El diálogo que mantuvo en noviembre de 2021 Della Valle con la mujer presuntamente estafada es el siguiente:

Della Valle: Ese fiscal [Gilberto Rodríguez] estuvo sancionado por [el exfiscal de Corte] Jorge Díaz, y no creo que lo manejen como a cualquier otro.

Mujer: Los abogados nuestros nos dijeron [que] lamentablemente de los dos fiscales que hay metidos ahí adentro que agarran estos temas, nos tocó el peor.

Della Valle: Pero es el más rápido, no es el peor. El peor es el que estaba antes, el de segundo turno [Ricardo Lackner], la hubiera citado para dentro de ocho meses, era un pelotudo que no sirve para nada. El mejor es el de primer turno [Enrique Rodríguez], ese es amigo nuestro y es un fenómeno. Este que tocó, como viene de tener una sanción, quiere actuar rápido, y por eso la hizo citar en Interpol enseguida. Entonces yo ahí fui a hablar con él, que hace tiempo que no lo veía.

La causa penal por la entrega del pasaporte

Desde Fiscalía comentaron a la diaria que el fiscal Enrique Rodríguez transmitió que no existe “motivo ninguno” para abstenerse en la causa que investiga el pasaporte a Marset. El vocero de Fiscalía, Javier Benech, transmitió que el fiscal Rodríguez argumentó que con Della Valle tiene el mismo “trato amistoso y cordial” que con “decenas de abogados” a los que conoce “después de 30 años” de trayectoria como fiscal.

La causa se abrió luego que el fiscal de Corte, Juan Gómez, enviara un documento al Departamento de Priorización y Asignación (DPA), tras analizar la versión taquigráfica de la interpelación a Heber y Bustillo que hizo el senador frenteamplista Mario Bergara el 23 de agosto. Gómez solicitaba investigar la entrega del pasaporte a Marset. Como el caso fue derivado a la DPA el 1° de setiembre, el turno le correspondió al fiscal Enrique Rodríguez.

Por este caso fue removido el subdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, quien mantuvo una reunión con Alejandro Balbi, quien le pidió que se acelerara el trámite. Lacoste envió un mail a la Policía Científica para acelerar la entrega de tres pasaportes, entre ellos el de Marset.

Balbi también se reunió con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, en su despacho, para consultarle sobre los tiempos que insumía el envío del pasaporte por valija diplomática a Dubái. Según la versión de la subsecretaria, Balbi no le mencionó a Marset al hacerle la consulta.

Por otra parte, el fiscal Gómez ha manifestado su voluntad de nombrar a Enrique Rodríguez al frente de la Fiscalía Especializada en el Lavado de Activos, que comenzaría a funcionar en el primer trimestre de 2023. El 9 de setiembre, entrevistado por radio Universal, el director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, dijo que están evaluando la posibilidad de adelantar la implementación práctica de esa sede y se mostró afín con la idea que manejó el fiscal de Corte. “Él [Gómez] nos ha planteado que ha buscado el candidato con el perfil más adecuado, con experiencia como fiscal, con experiencia en estos temas. Alguien que tenga idoneidad y especialización en esta temática”, argumentó Chediak.