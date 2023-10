La Fiscalía de Lavado de Activos, que está a cargo del doctor Enrique Rodríguez, investiga al exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires por el pago de 20 millones de dólares a su expareja, la conductora Jessica Cirio, a través de una cuenta abierta en Uruguay. La denuncia partió en Argentina de la extitular de la Unidad de Información Financiera argentina María Eugenia Talerico y del diputado Ricardo López Murphy. La diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña se contactó con Jorge Chediak, supervisor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), para ponerlo al tanto de la situación.

Chediak habló sobre el tema en una rueda de prensa. Dijo que la diputada se contactó de forma remota y envió una denuncia formal, “en tanto somos los coordinadores nacionales que representamos a Uruguay ante los países extranjeros en esta materia”. “Nosotros recibimos la denuncia y en el día de hoy hicimos la comunicación formal al supervisor natural del sistema bancario, que ustedes saben que es el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero [UIAF] y la Superintendencia de Bancos, y a la Fiscalía, tanto al fiscal de Corte como al fiscal especializado, el doctor Rodríguez, a los efectos de seguir avanzando en lo que se plantea”, que es la eventualidad de que haya habido alguna modalidad de lavado de activos en la jurisdicción uruguaya”.

Sobre si es posible que haya ingresado ese monto de dinero y por qué vía, respondió que “básicamente eso es lo que habría que averiguar” y explicó que acordaron con el fiscal de Corte, Juan Gómez, “que es un caso que amerita la conformación de un equipo multidisciplinario” donde trabajen la UIAF, la Senaclaft, la Dirección General Impositiva, el Ministerio del Interior y la Fiscalía, “a los efectos de avanzar en esta investigación”.

Chediak definió el lavado de activos como “un delito muy complejo que se hace con asesoramientos, con asesoramientos de inversiones, con asesoramientos a veces de especialistas en el sistema bancario y, por ende, desandar el ocultamiento del origen ilícito del dinero es muy difícil”.

Consultado sobre cómo se puede depositar 20 millones de dólares sin justificar su origen, indicó que “en Uruguay hoy no se puede, no le digo dos millones de dólares, ni 20 millones, ni 200.000, no se puede hacer depósitos por parte sobre todo de extranjeros, que a su vez sean personas expuestas políticamente, sin estar sometido a una debida diligencia intensificada de parte, en principio, del sistema bancario, lo que implica, como usted señala, que se acredite el origen del dinero”. “No sólo hay que decir el origen del dinero, sino que hay que demostrar el origen lícito del dinero que va a entrar a nuestra jurisdicción”, enfatizó.

El supervisor de Senaclaft afirmó que no se identificó en qué banco se hizo la transacción, sino que “simplemente se hace la descripción de la situación que, básicamente, sin hacer referencias concretas, se trataría de un funcionario público que lleva un nivel de vida y aparentemente tendría un nivel de patrimonio en su sociedad conyugal –o en su disuelta sociedad conyugal– que no se condice con los ingresos que tiene en tanto funcionario”. Además, señaló que no se conocen detalles de la transacción y que “recién hoy fue que concretamos la comunicación formal al Banco Central del Uruguay y a la Fiscalía”.

La diputada Ocaña habla de enriquecimiento ilícito porque denuncia, entre otras cosas, que se presume que Insaurralde viajó desde Buenos Aires a Montevideo en avión privado y desde Uruguay a España, donde se lo vio en un yate, en un video que se hizo viral. Chediak fue consultado sobre si esto forma parte de la investigación, a lo que contestó: “Por supuesto. Todos los aspectos de la denuncia, que incluye lo que usted señala, serán objeto de investigación a los efectos de salvaguardar la imagen del país. Se ha trabajado mucho, lo hemos dicho una y otra vez, durante cuatro o cinco gobiernos, durante 20 años, para blindar en lo posible al país ante el ingreso de dinero de origen delictivo”. Agregó: “Por supuesto, lo hemos dicho también una y otra vez, no hay blindaje 100% efectivo. Están los controles, es difícil hacer ese tipo de apertura de cuentas en Uruguay. No es imposible, con el debido asesoramiento y la intervención de testaferros o personas jurídicas o intermediarias”.

Sobre si la investigación va a llevar mucho tiempo, respondió: “Vamos a ver. En principio, [tenemos que] conformar el equipo y vamos a hacer las investigaciones de movimientos, pero no hay tampoco datos concretos que faciliten la investigación”.

Respecto de si es el primer caso de este tipo en su gestión, contestó que “no” y justificó: “Lo hemos dicho a nivel estadístico y es bueno, eso se ratificó en la Evaluación Nacional de Riesgo, el primer delito precedente en forma numérica al lavado de activos es en narcotráfico”. “En Uruguay el segundo es el contrabando, pero en la región, no en Uruguay, el segundo delito más frecuente es la corrupción. Así que, básicamente, en forma estadística, no es un hecho atípico”, desarrolló.

Consultado sobre si la denuncia menciona que el dinero podría provenir de actividades ilícitas de Insaurralde y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Chediak dijo que “lo que señala es lo que habíamos hablado”: “Un funcionario público que lleva un nivel de vida que no es acorde a los ingresos que tiene en su país y que ha declarado en su país”. Ante la repregunta de si se menciona a Insaurralde y a Kicillof, indicó que “no quisiera dar más datos, pero volvemos: es un caso bastante típico en relación con lo que en otros países está tipificado que es el enriquecimiento ilícito”.