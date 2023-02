El abogado Diego Camaño asumió la defensa de Gustavo Leal, luego de que el exdirector de Convivencia del Ministerio del Interior pasara a ser indagado por una presunta obstaculización de la investigación en el caso de Alejandro Astesiano. Este miércoles por la mañana, Camaño presentó un escrito ante la fiscal Gabriela Fossati, en el que expresa ciertos cuestionamientos.

A la salida de la Fiscalía dijo, en declaraciones a la prensa, que “es notorio” que hay un escenario político detrás de este caso, pero no profundizó en el tema, a la espera de que la Fiscalía responda sus preguntas. Según comentó, en el escrito le pide a Fossati que informe cuáles son los hechos con apariencia delictiva que provocaron que Leal entre a la Fiscalía a declarar como testigo y salga como indagado. Además, le consulta el motivo por el cual actuó en el caso la división de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, ya que tanto Leal como el padre y el hermano del excustodio -las otras personas involucradas- son civiles.

Para Camaño, es “una cuestión de derechos” y ellos no dirán “si la fiscal equivocó el camino o no”. “Nosotros estamos diciendo, entre otras cosas, que las conversaciones entre personas están fuera de la autoridad de los magistrados, fuera de la autoridad de los fiscales y una conversación como tal no puede ser objeto de una investigación penal y tampoco los motivos, las razones, por las cuales alguien conversa con otro alguien. Ahora vamos a escuchar lo que tiene para decir la Fiscalía; luego de que veamos qué tiene para decir, definiremos los pasos a seguir”.

En entrevista con Informativo Sarandí, el abogado sostuvo que circuló que Leal “en esa comparecencia habría entregado una grabación y la verdad que eso no es cierto, se puede corroborar con la propia fiscal, esa conversación Leal no la grabó, tampoco entregó ninguna grabación porque no la hay”. También afirmó que se dijo “que se había ido por la puerta de atrás. Ni la Fiscalía tiene puerta de atrás y tampoco se fue por una puerta distinta a la que entró, salió por la misma puerta, con el cambio que mencionabas al principio”.

El abogado afirmó que cuando un fiscal decide cambiarle la calidad a un testigo “tiene la obligación de informarle cuáles son los hechos de apariencia delictiva por los cuales se lo estaría investigando”. Y en particular, lo debería haber hecho en este caso, porque se trata de “una conversación entre dos personas, que sucede del lado brasileño, en otro país” y, por lo tanto, no se podría investigar en Uruguay, afirmó Camaño. De hecho, señaló que “los fiscales, en los ámbitos de su comparecencia, no pueden investigar conversaciones entre dos personas”.

La fiscal citó a Leal como testigo luego de que trascendiera que se habría reunido con los padres de Astesiano, el exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, que viven en la ciudad brasileña Barra do Chuí.

“El día antes a la comparecencia, la fiscal obtuvo una condena contra Astesiano y nunca dijo que le habían obstaculizado su investigación. Otras investigaciones que están en marcha, como es el caso de [Jorge] Berriel, tampoco dijo que le habían obstaculizado nada. Esto de la obstaculización no sé por qué aparece ahora, pero anteriormente nunca planteó eso. Uno puede especular mucha cosa, pero no puede comparecer ante la Justicia con base en especulaciones. Cuando un fiscal cita a alguien, el ciudadano tiene el derecho a saber cuáles son los delitos [por los] que se le acusan”, señaló Camaño.

Asimismo, en cuanto a la actuación de Asuntos Internos, que citó a los familiares de Astesiano a declarar por el encuentro con Leal, señaló que esta área “es la unidad dentro del ministerio que investiga a policías. Entonces, a mí no me queda claro que esta dirección con estas características y estas competencias establecidas en la ley investigue a Astesiano, que es un civil”.

Pereira: “Hay cosas que va a tener que explicar Fossati”

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, que tras el cambio de calidad de Leal le dio su respaldo, señaló en Desayunos Informales que “hay una cantidad de fallas enormes” en el procedimiento de Fossati y que “hay cosas que va a tener que explicar”.

Asimismo, sostuvo que “lo de Leal es una mala anécdota de lo que no debe hacer un fiscal” y señaló que “es para una serie de Netflix que el único indagado político sea del Frente Amplio”. En ese sentido, se preguntó: “¿Cuáles son las cosas por las que se indaga a Leal? Suena a empujones políticos, a distracción de un tema que es grave para el gobierno. Digo que [la fiscal] no ha tenido claridad. La fiscal llamó a muchos testigos durante este caso y el único que pasa con calidad de indagado es de la oposición”.

Pereira manifestó nuevamente su respaldo a Leal, dijo que confía en él y expresó estar convencido “de que le hicieron una cama”, aunque “no lo puedo demostrar”.

