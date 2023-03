El fiscal de Corte, Juan Gómez, afirmó que analizará los tres audios de la fiscal del “caso Astesiano”, Gabriela Fossati, difundidos este viernes por el programa Legítima defensa. En declaraciones a Montevideo Portal, Gómez señaló que le llegaron los audios, los estudiará y, a partir de allí, determinará los pasos a seguir.

En uno de los audios, Fossati sostiene que alguien, cuyo nombre no menciona, pero que según supo la diaria se trataría de Gómez, “da señales claras en cuanto a que me quiere clavar a mí con los malos resultados de una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes”. Y, además, afirma que “las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia, de Fiscalía”.

Al respecto, el fiscal de Corte declaró al mismo medio que “no quiere entrar en la polémica”, pero sí tiene interés en investigar si Fossati tiene elementos para confirmar que se filtró información sobre el “caso Astesiano” desde Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, aclaró que no va “a ver qué dijo [la fiscal] de otros organismos” porque no es su competencia. Consultado sobre una posible sanción para Fossati, el fiscal subrayó que analizará los audios y es lo que hará “por el momento”.

Hace menos de un mes, el 9 de febrero, Gómez entregó a la fiscal un informe en el que se indica quién entró a la carpeta investigativa del caso Astesiano y cuándo lo hizo, para que analice si encuentra sospechas, y afirmó que él no encontró “ninguna situación que llame la atención”.