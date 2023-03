Este martes la militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso afirmó que el senador Gustavo Penadés abusó sexualmente de ella a cambio de dinero dos veces cuando tenía 13 años. La militante subió además fotos del senador en sus redes y aseguró haber recibido múltiples mensajes con otras denuncias, y adelantó que el senador iba a desmentirla.

En respuesta, Penadés brindó una conferencia de prensa este miércoles en la que negó los hechos e hizo alusión a que es homosexual. También afirmó que va a denunciar por difamación a la militante nacionalista por acusarlo de abusar sexualmente de ella cuando tenía 13 años.

En la conferencia de prensa que ofreció, Penadés indicó que “nunca” se había enfrentado a una situación “como esta”, y que siempre supo “separar la vida privada de la pública”. “Todos conocen mi orientación sexual, nunca me he escondido ni nunca he renegado de la misma, por el contrario. No reniego de lo que soy, no reniego de ella”, planteó, y aseguró que no admitirá “bajo ninguna circunstancia” lo dicho por Papasso.

“Rechazo los dichos agraviantes, niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusan que me someten al escarnio público. Pretendo llegar hasta las últimas consecuencias, creánmelo. Lamento profundamente que algunas personas desde el anonimato difundan cosas de mí que agravian mi honor”, aseguró Penadés en su declaración, quien afirmó que no admitirá “bajo ninguna circunstancia” que, por “tener esa orientación sexual, alguien me pueda acusar de pedófilo u ostentar las cosas que lamentablemente se están diciendo”. En ese sentido, saludó “todos los avances”: “Me ha tocado votar en el Parlamento leyes que consagraron avances en defensa de las minorías. Pero nunca he hecho bandera sobre esos temas porque siempre he intentado separar lo público de lo privado”, remarcó.

En la tarde, en un comunicado la Fiscalía General de la Nación informó que “ante los hechos de notoriedad en los que a través de redes sociales se denuncia un presunto caso de retribución a menores para realizar actos sexuales”, el fiscal de Corte, Juan Gómez, “envió un memo acompañado por un pendrive con la captura de imágenes, audios y videos al respecto a la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía para que asigne un equipo fiscal que investigue el tema”.

Desde Fiscalía consignaron que lo que hizo Gómez fue reunir todo el material que ha salido públicamente y remitirlo a la DPA para que asigne una fiscalía para que investigue, lo cual se espera que suceda mañana.