Esta semana asumió la nueva cúpula policial con José Azambuya a la cabeza. Su pasaje a dirigir la Policía dejó vacante la Jefatura de Policía de Florida, que será dirigida ahora por José Pedro Delgado, según informaron Radio Florida y TV Florida. Delgado es el actual director nacional de Asuntos Sociales, que tiene a su cargo, entre otras cosas, la dirección del Hospital Policial y de Sanidad Policial.

En el último congreso de la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay (USIP), que nuclea a varios sindicatos policiales, se abordó el déficit de la Dirección de Sanidad Policial y se votó por unanimidad pedir la renuncia del director de Delgado por su “mala gestión”.

El jerarca había propuesto crear un fideicomiso y generar una tasa adicional de aportes para que los policías cubran con su salario parte de los 254 millones de pesos de déficit anual que tiene la Dirección de Sanidad Policial, lo que implicaba una caída del salario real. Aunque después de varios movimientos el Ministerio del Interior informó que no iba a incluir en la próxima Rendición de Cuentas la iniciativa de Delgado, los sindicalistas entendieron que no merecía seguir en el cargo. “El trabajador no se tiene que hacer cargo ni se lo puede responsabilizar de un pasivo que no generó. No pueden ser rehenes de una mala gestión de la administración”, argumentaron en aquel momento.

También denunciaron la “constante persecución laboral que sufre el personal del Hospital Policial, con diversos traslados carentes de motivos y fundamentos”, y que hubo “suspensiones de contratos a personas sumamente vulnerables, como son las funcionarias en estado de gravidez”. A su vez, plantearon que hubo “innumerables denuncias en el Ministerio de Trabajo”.

Por otra parte, se adujo “una clara discriminación” al implementar una “ventanilla diferencial” que separaba la atención de los oficiales de los de la escala básica.

A nivel policial, fue jefe de Policía de Montevideo en 2004 y renunció para lanzar su carrera político partidaria como candidato a la intendencia de Florida por el Foro Batllista del Partido Colorado, la que fue respaldada por el ministro del Interior de la época, Guillermo Stirling, y por Julio María Sanguinetti. En 2014 fue candidato a diputado por la lista Lista 10, con Pedro Bordaberry a la cabeza.

Al año siguiente, Delgado pasó a formar parte de la gestión del nacionalista Carlos Enciso en la Intendencia de Florida. Fue director general de Administración y también secretario general interino. En su gestión en la Intendencia de Florida se opuso varias veces al jefe de Policía de la época, José Chavat, entre otras cosas porque montó una guardia municipal propia. Luego renunció para acompañar a Enciso en la campaña.

Cuando asumió el actual gobierno, Luis Lacalle Pou lo nombró director nacional de Asuntos Sociales. Delgado ya había desempeñado este cargo en el 2000.

El actual subjefe de Policía de Florida es Daniel Romero y continúa en su cargo.