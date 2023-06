El dos veces ministro de Defensa Nacional (2008-2009 y 2019) José Bayardi no recibió con beneplácito las declaraciones del actual titular de la cartera, Javier García, en la edición de este miércoles de Desayunos informales, donde afirmó que “hubo dirigentes políticos” de gobiernos anteriores “que no pidieron” o “pidieron, obtuvieron y no dieron” información relativa a los crímenes cometidos en la dictadura y aseguró que “muchas veces” no aparecían documentos “porque había dirigentes políticos que no los daban, no militares”. En cambio, dijo que esta nueva administración sí los otorgó y puso como ejemplo el acta del tribunal de honor militar del excomandante en jefe del Ejército Ángel Bertolotti.

En diálogo con la diaria, Bayardi consideró que decir que hubo dirigentes políticos en gobiernos del Frente Amplio (FA) que “obtuvieron y no dieron [información] es una infamia”. “Si no la teníamos, la pedíamos a los mandos, y lo que llegaba de los mandos se transmitía. Lo que no venía no se podía entregar, y uno no sabía si era que no la habían encontrado o no la daban expresamente”, afirmó el exministro.

Bayardi recordó entonces que el ministerio actual no pudo acceder al informe elaborado por los generales Carlos Díaz y Pedro Barneix en 2005 sobre la situación de los detenidos desaparecidos, que precisamente se menciona en el acta del tribunal de Bertolotti, y señaló que podría acusar a García de que “el comando se lo dio y él no lo entrega”, pero, en cambio, parte “de la base de que el comando no lo dio, porque no lo encontró o porque no se lo dio, punto; yo no me pongo a decir si la encontraron o no la encontraron”.

“Lo que no entiendo es dónde está ese documento, que se hizo para el gobierno del FA”, dijo García en la entrevista televisiva. Sobre esta declaración, Bayardi afirmó que el ministro “da por hecho que lo puede haber recibido el FA, pero [el expresidente Tabaré] Vázquez lo que recibió fue el informe de Bertolotti” y no necesariamente “lo que Barneix y Díaz le escribieron a Bertolotti”. En ese sentido, planteó que “habría que ver qué hizo Bertolotti con eso” y consideró que García “deja picando si el informe que hicieron Barneix y Díaz le llegó a Vázquez”, lo que calificó de “una jugarreta política menor”.

Los integrantes ded Cruzar, el proyecto de investigación interdisciplinario de la Universidad de la República que pidió la información al MDN, creen que el informe enviado por Bertolotti al exmandatario es sólo una porción de lo que contiene el documento original.

Por otro lado, Bayardi señaló que el acta del tribunal de honor de Bertolotti “no se pidió” a gobiernos anteriores porque los que “siempre se solicitaron eran aquellos que estaban vinculados a condenas firmes por violaciones a los derechos humanos”, y este no era el caso, “sino que era un tribunal de honor que había pedido Bertolotti porque se le había negado el saludo como comandante en jefe durante una actividad por parte de quien en ese momento era el presidente del Círculo Militar, el general [Ricardo] Galarza”.

“No toda la información que se transmite es transparencia”

En otro momento de la entrevista, García dijo que la política de su ministerio respecto del pasado reciente se funda, en primer lugar, en la “transparencia para brindar toda la información” a la que se pueda acceder, en el entendido de que “no hay verdad si está limitada”, y puso como ejemplo el proyecto de ley que presentó días atrás sobre la liberación de archivos vinculados a la dictadura. Sobre este punto, Bayardi opinó que “darle a esa información que se transmite el carácter de verdad es un poco grandilocuente”, porque “no toda la información que se transmite es transparencia”.

“Puede haber, muchas veces, intereses en hacer aparecer algún tipo de información que no va dirigida a la transparencia, sino a otras finalidades, como operaciones, desviar ejes, lo que sea. Hay que tener la capacidad de discriminar esa información”, profundizó el exministro del FA, y en esa línea sostuvo que García “confunde información con verdad”. Para Bayardi, “flaco favor le estaría haciendo a construir la verdad” la difusión de materiales “que puedan ser declaraciones de compatriotas detenidos desaparecidos obtenidas bajo tortura, sin ubicar los contextos y sin ubicar los elementos situacionales que se puedan haber dado”. Asimismo, dijo que en este escenario se podría dar una violación de la Ley 18.381, “que en su artículo 9 dice que debe protegerse la dignidad humana”.

Por otra parte, Bayardi negó que se haya reducido significativamente la cantidad de pedidos de información que recibe el MDN, como planteó García en la nota al señalar que ahora la cartera recibe “un pedido de acceso cada tres días y medio”, mientras que “antes se recibía uno por mes”. Sobre este punto, Bayardi dijo que en sus gestiones no se necesitaba “que se invocara la ley para dar acceso a la información; se nos pedía por nota y nosotros dábamos lo que teníamos”.