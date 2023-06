2022 fue el año que registró la mayor cantidad de homicidios de esta gestión de gobierno. Los homicidios aumentaron 25,2% en 2022, registrandose 383 casos según el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, 77 más que el año anterior.

En el informe de la cartera de 2021 se había planteado que hubo 300 homicidios ese año, cifra que fue actualizada: se registraron 306 casos en 2021. Se aclara en este documento que “la cifra total de 2021 difiere en seis casos de la publicada en el informe anual previo, debido a cambios en la carátula de eventos ocurridos con posterioridad a la publicación del mismo”. En 2020 hubo 334 homicidios y en 2019 fueron 393 casos. Si se compara 2022 con 2020, el aumento es de 15%. Al compararlo con 2019, último año de gestión del Frente Amplio, se registra un descenso de 2,5%.

Por mes

En 2022 hubo un homicidio cada 23 horas. Mayo fue el mes con más homicidios 43 casos porque estuvo caracterizado por un fuerte enfrentamiento entre bandas criminales en el barrio Peñarol.

Por departamento

216 de los 383 casos fueron en Montevideo (56%). Hubo 167 homicidios (44%) en el resto del país, relación que se mantiene respecto a años anteriores.

En 2022 hubo 216 homicidios en Montevideo, 42 más que en 2021 (24%), cuando hubo 174 casos. En Canelones hubo 17 casos más (44%): pasaron de 39 a 56 casos. Rivera es el tercer departamento que más homicidios registró: 18 casos.

Los homicidios aumentaron en 14 departamentos en 2022. Solo en tres departamentos hubo menos homicidios en 2022 que en 2021: en Maldonado hubo 15 en 2021 y 12 en 2022; en Paysandú hubo 8 en 2021 y 4 en 2022; y en Río Negro hubo 2 en 2022 y ningún caso en 2022. Fue el único departamento del país en el que no hubo ningún homicidio ese año. Por el contrario, Colonia y Durazno no registraron ningún caso en 2021 y hubo tres homicidios en cada uno en 2022. Flores no registró ningún caso en 2021 y hubo dos casos en 2022, mientras en Florida, que no hubo caso en 2021 se registraron 4 casos.

En lo que respecta a la tasa de homicidios, que se calcula del promedio de 2021 y 2022, Rivera sigue siendo el departamento que tiene la tasa más alta: 16 cada cien mil habitantes. Es seguido por Montevideo, que tiene una tasa de 14,1 cada cien mil habitantes. Ambos departamentos son representados con el color rojo, que representa una tasa “muy alta” en las referencias presentadas en el documento. Artigas, que tiene una tasa de 9,5 cada cien mil habitantes, es el único departamento que tiene una tasa “alta” [naranja oscuro]. Rocha (8,1), Canelones (7,7), Maldonado (6,8), Lavalleja (6,8), San José (6,3) y Paysandú (5) tienen una tasa media de homicidios [naranja clara]. Las tasas más bajas, representadas por el amarillo, las tienen Salto (4,5), Tacuarembó (4,3), Treinta y Tres (4), Cerro Largo (3,9), Flores (3,8), Florida (2,9), Durazno (2,5), Soriano (1,8), Río Negro (1,7) y Colonia (1,1).

La mayoría de los homicidios de Montevideo fueron en la Zona 3

La Zona 3, que comprende el noreste montevideano, concentró la mayor cantidad de homicidios: 114 de 216 casos (53%). La Seccional 17 (Casavalle, Marconi, Las Acacias, Piedras Blancas y Manga al noreste) tiene la mayor cantidad de homicidios: 34 casos (16%). La Seccional 8, que comprende Peñarol, Lavalleja, Sayago y Paso de las Duranas tiene la tasa más alta de homicidios de Montevideo, con 36,4 cada cien mil habitantes. La Seccional 18 (Punta de Rieles, Villa García, Piedras Blancas y Manga al sureste) tiene una tasa de 30,2 homicidios cada cien mil habitantes y la Seccional 17 tiene una tasa de 30,2 cada cien mil habitantes.

En el noroeste de Montevideo (Zona 4) hubo 61 casos (28%). La Seccional 19 (La Teja y Belvedere) es la que registró más homicidios en la zona (26 casos) y la Seccional 24 (Cerro, Casabó, Santa Catalina y La Paloma) le sigue con 24 homicidios. En esta jurisdicción hay una tasa de homicidios de 27,5 cada cien mil habitantes, mientras en la Seccional 19 es de 22,7 cada cien mil habitantes.

En la Zona 2 (sureste) hubo 29 homicidios (13%). En la Seccional 10 (Pocitos, Punta Carretas, Villa Dolores) es la única jurisdicción en la que no hubo ningún homicidio en 2022. En esta zona, solo la Seccional 13 (Jacinto Vera, La Figurita, Larrañaga, La Blanqueada al norte y Mercado Modelo) tiene una tasa de más de diez homicidios cada cien mil habitantes (10,8). El resto de las seccionales de esta jurisdicción tienen de cero (la décima) a 5,8 cada cien mil la Seccional 14 (Carrasco y Carrasco Norte).

En la Zona 1, que va de la Seccional 1 (Ciudad Vieja) a la Seccional 7 (Prado, Capurro, Paso Molino) hubo 12 homicidios (5,5%). Solo la Seccional 1 tiene una tasa de diez homicidios cada cien mil habitantes (11,4). La tasa más baja de esta zona la tiene la Seccional 3 (Centro) con 1,5 homicidios cada cien mil habitantes.

La vía pública y las residencias es donde más homicidios ocurrieron

61% de los homicidios ocurridos en 2022 fueron en la vía pública (235 casos); 27% ocurrieron en residencias (105); 3% fueron en cárceles (13); 2% ocurrieron en bares, cantinas y clubes nocturnos (7); 1% fueron en locales comerciales (5) y en 5% de los casos fueron en otros lugares o no hay datos al respecto (18 casos).

En la mayoría de los homicidios se usaron armas de fuego

Las armas de fuego son utilizadas en la mayoría de los homicidios, característica que se mantiene en la última década. En 2022, 233 personas fueron asesinadas con armas de fuego (61%), mientas en 150 casos se mató con otras armas o mecanismos homicidas. En 75% de los homicidios ocurridos en Montevideo se usaron armas de fuego, mientras en el resto del país se usaron en 43% de los casos.

La mayoría de los homicidios fueron los fines de semana

Los fines de semana concentraron 36% de los homicidios que ocurrieron por semana en 2022: 16% fueron los sábados y 20% los domingos. El día en que hubo menos homicidios fue el martes (11%). 14% de los homicidios fueron los lunes y miércoles, mientras 13% ocurrieron los jueves y viernes.

La mayoría de los homicidios fueron en la tarde noche

41% de los homicidios se dieron en la tarde noche: desde las 14.00 a las 21.59. 36% fueron desde las diez de la noche a las 05.59 y 23% fueron desde las seis de la mañana a las 13.59.

La mitad de los homicidios no se aclararon

51% de los homicidios de 2022 fueron aclarados (194 casos), mientras 40% no se aclararon (189 casos). 2022 fue el año en que menos homicidios se aclararon. En 2015, 65% de los homicidios se aclararon, cifra que casi se repitió en 2016, con 64% de aclaración. En 2017 se aclararon 59% de los homicidios, en 2018 se aclararon 58% de los casos, en 2019 el porcentaje de aclaración bajó a 54%, en 2020 volvió a ser de 58%, en 2021 fue de 53%.

94% de los homicidios fueron cometidos por adultos

De los 383 homicidios que hubo en 2022, en 24 casos se detectó la participación de adolescentes (6%). En 359 casos no se detectó participación de adolescentes. En el caso de los homicidios aclarados, es decir, en la mitad de los homicidios que hubo, se detectó la presencia de adolescentes en 12% de los casos.

La participación de adolescentes en homicidios está por debajo del 6% desde 2017. En 2018 y en 2020 participaron en 5% de los casos. En 2021 en 4% de los casos y en 2019 fue el año en que menos participación de adolescentes se detectó: 3% de los casos.

40% de las mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas

87% de las personas asesinadas en 2022 fueron varones (335 víctimas). 48 mujeres fueron asesinadas el año pasado, 19 de ellas fueron asesinadas por su pareja o expareja (40%). En once casos el homicida fue un familiar (23%), en nueve casos se desconoce el vínculo (19%), en siete casos fue un amigo o conocido (15%) y en solo dos homicidios la mujer no tenía ningún vínculo con quien la mató (4%).

La mayoría de las víctimas tenían entre 18 y 28 años

En 2022 mataron a 138 personas que tenían entre 18 y 28 años (36%). La siguiente franja etaria en la que concentraron los homicidios fue en personas de 29 a 38 años (108 casos: 28,2%). 6,3% de las víctimas tenían entre 48 y 58 años (24 casos) y en 4,7% tenían entre 59 y 68 años (18 casos). Hubo seis víctimas que tenían entre 69 y 78 años (1,6%) y 7 tenían 79 años o más (1,8%).

En lo que respecta a niñas, niños y adolescentes, hubo tres víctimas menores de tres años (0,8%), cinco que tenían de 6 a 12 años (1,3%) y 12 adolescentes de entre 13 y 17 años fueron asesinados (3,1%). No se registraron homicidios en niñas o niños de 4 a 5 años.

La mitad de las víctimas no tenían antecedentes penales

51% de las víctimas de homicidio en 2022 no tenían antecedentes penales (195 casos). En 188 casos (49%) las víctimas tenían antecedentes.

Por primera vez, el Ministerio del Interior presenta el dato sobre las indagatorias de las víctimas. Una indagatoria se configura en el sistema cuando una persona es denunciada por un delito o cuando se la considera “sospechosa” de un delito. Las indagatorias no tienen directa relación con la consumación del delito, tampoco se eliminan si se comprobó que la persona es inocente y en muchos casos siquiera se investiga, pero el registro de la indagatoria se mantiene. Según la cartera, 80% de las personas que fueron asesinados tenían alguna indagatoria.

La mayoría de los homicidios no son por conflictos criminales

53% de los homicidios no son por conflictos criminales o “ajuste de cuentas”. 181 casos (47%) fueron catalogados en esta categoría. 12% de los homicidios fueron en altercados espontáneos no domésticos (47 casos) y 14% fueron en situaciones de violencia intrafamiliar y derivados (55 casos). 15 personas fueron asesinadas en rapiñas y copamientos (4%). En 22 casos fueron por “otros motivos” (6%) y en 16% de los homicidios el motivo es desconocido (63 casos).

Siete personas fueron asesinadas en copamientos, cuatro fueron víctimas de rapiña en la calle, tres fueron asesinadas durante la rapiña a un comercio y hubo una víctima en una rapiña a una persona que manejaba un auto.