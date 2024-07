A comienzos de 2023 el Ministerio del Interior anunció el acercamiento del programa Cure Violence a Uruguay. El ministro del Interior del momento, Luis Alberto Heber, informó que para ese plan se destinarían dos millones de dólares y destacó las virtudes del programa.

El ministro aclaró que no tendrían vínculo laboral con la cartera sino que sería un “trabajo social contratado por el BID”. “No sé si es la solución, pero ha tenido resultados en otra parte del mundo”, afirmó Heber, que dijo que la propuesta estaría coordinada por Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias focalizadas en Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior.

Tras la existencia de niñas y niños baleados, desde la cartera resaltaron el rol de Cure Violence como una de las líneas de trabajo que marcaron para trabajar en esta problemática: “El Programa Barrios sin Violencia [basado en Cure Violence] trabajará con ONGs locales que procurarán interrumpir las dinámicas de violencia”, dijeron, y agregaron que “el objetivo último es que se debe generar una reacción social de los vecinos en contra de la violencia”.

En diciembre del año pasado, el ministro del Interior Nicolás Martinelli remarcó que los homicidios “están focalizados en determinados barrios” e indicó que se espera que Cure Violence “sea un paraguas que haga el seguimiento y vaya capacitando y entrenando a estas personas” para ser interruptoras de las situaciones de violencia. A su vez, confirmó que el plan “se va a estar desarrollando en Cerro, Casabó, Peñarol, Marconi, Plácido Ellauri y Casavalle”.

El comienzo de Cure Violence fue anunciado por Sanjurjo en enero de este año, a través del llamado a ONGs locales.

Este lunes, tras anunciar las cifras de delitos del semestre, consultado al respecto, Martinelli habló en rueda de prensa sobre el programa Cure Violence y su evaluación.

Aclaró que “es bien importante que quede claro que el Ministerio del Interior no tiene absolutamente nada que ver con Cure Violence”. “Cure Violence es una organización internacional, que aterriza acá en Uruguay a través del BID, se hace un llamado para ONGs locales, se presentan algunas ONGs y hay ONGs ong que terminan siendo adjudicatarias que se hace a través del BID”. “Uno es para la Cuenca de Casavalle, Peñarol y Marconi, otra para Casabó, el Cerro, La Paloma y La Teja”, afirmó.

Explicó que son ocho personas por cada ONG, que trabajan en duplas, por lo que indicó que son “cuatro equipos de dos”.

“La verdad que es muy pronto todavía para tener una evaluación sobre lo que vienen haciendo”, aclaró Martinelli, quien contó que ha “tenido algunas reuniones con ellos”, pero que “obviamente como no depende del Ministerio del Interior no estoy en el día a día del trabajo que hacen las ONGs, pero si he ido a la inauguración de la oficina que tienen en Casavalle, más precisamente donde está concentrado el Centro Casavalle y próximamente creo que se está inaugurando y nos han invitado a la oficina del Cerro”.

“Cuando fui, tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos. Me contaron algunas historias muy interesantes de lo que han hecho y lo que me transmiten es que es muy difícil de evaluar lo que evitaron”, señaló. “Pero yo no tengo duda de que el programa es muy bueno y que va a dar buenos resultados”, dijo el ministro, quien reiteró que “para evaluar lo que han evitado falta mucho tiempo todavía”.

“Por las historias que me han contado, creo que va a dar muy buenos resultados. Hay historias, no diría del nivel que contaron la gente de Cure Violence en algunas ciudades de México muy peligrosas, pero sin lugar a dudas han logrado mediar en algunos hechos que quizás podían haber terminado en alguna muerte”, concluyó sobre el tema.