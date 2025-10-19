La Policía Nacional realizó un operativo en los barrios Joanicó y 40 Semanas en el que se incautó armas, drogas, autos y dinero en efectivo, y se detuvo a 19 personas. Las acciones policiales se dieron en el marco de una investigación que fue coordinada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

La operación se llamó “Aura” e implicó 18 allanamientos simultáneos. Según informó el Ministerio del Interior, en 11 de ellos se encontraron estupefacientes. De los 19 detenidos, siete estaban requeridos por la Justicia.

En cuanto a la incautación de drogas, se encontró pasta base, cannabis, 15 plantas de marihuana, varias armas y municiones, tres autos, una moto requerida por hurto, 142.000 pesos y 300 dólares, y 23 teléfonos celulares.

La fiscalía de Estupefacientes de 2° turno, a cargo de Stella Llorente, asumió el caso y dispuso diversas diligencias, incluyendo pruebas en las fincas allanadas, análisis balístico y pericias digitales a los dispositivos incautados.