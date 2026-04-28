Integrantes de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya se reunieron con el ministro del Interior, Carlos Negro, y autoridades de la Policía Nacional tras la muerte de tres trabajadores repartidores en las últimas semanas.

Al finalizar la reunión, Yornel Morales, de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya, contó en rueda de prensa que la conversación fue “bastante positiva” porque se logró “construir un canal de comunicación directamente con organismos del Estado para trabajar el tema de la seguridad de los repartidores en general”, según consignó Subrayado.

Según dijo, desde el sindicato han denunciado ante la empresa que se ven “obligados por la aplicación a tener que llevar pedidos en efectivo a altas horas de la noche a lugares que son peligrosos” y esto hace que se expongan, “a veces, sin necesidad”. Morales agregó que cualquier persona que se registre en la aplicación puede pagar con efectivo desde el anonimato y que, en cambio, cuando se hace el pago con tarjeta de crédito o débito, la Policía puede identificar rápidamente a quien realizó el pago.

“Nosotros como organización, y reuniendo evidencia con repartidores que trabajan en zona norte mayoritariamente, propusimos delimitar las zonas rojas y no eliminar de forma definitiva los pedidos en efectivo, pero sí pausarlos después de cierta hora de la noche”, señaló.

Desde el Ministerio del Interior anunciaron a los trabajadores que se está intentando construir una mesa de trabajo entre los repartidores, la empresa y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para buscar soluciones y analizar la propuesta más adecuada para resolver el problema.