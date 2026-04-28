Con un fuerte operativo de seguridad que implicó el cierre de la calle Juan Carlos Gómez, se realizó este lunes una audiencia de ampliación de la formalización de Alberto Betito Suárez, quien fue imputado por la jueza de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, por un delito de lavado de activos, según informó Telenoche y confirmó la diaria con fuentes allegadas a la causa.

Además, se dispuso una prórroga de la prisión preventiva –que ya estaba cumpliendo– por unos 180 días mientras continúa la investigación, que se mantiene en reserva.

Fuentes allegadas al caso señalaron a la diaria que la ampliación de la formalización fue apelada por la defensa de Suárez, por entender que no se cumplió con los estándares formales requeridos por la ley, por lo que la resolución será analizada por el Tribunal en lo Penal de tercer turno.

Suárez, quien asegura que está retirado del negocio del narcotráfico, fue detenido en noviembre de 2025 en un apartamento en la zona del Mercado Agrícola, donde estaba viviendo por razones de seguridad. Durante la Operación IRO fueron allanadas unas 15 viviendas, entre ellas una boca en el Cerro que la Policía le atribuye a los Suárez, que funcionaba en una vivienda abandonada y tenía dos puertas de chapa reforzada en cada punto de acceso y rejas para demorar el ingreso de la Policía.

En ese operativo a Suárez se le incautaron nueve gramos de cocaína rosa y un Audi, por lo que fue imputado por un delito de posesión de estupefacientes y se le dispuso prisión preventiva como medida cautelar. La defensa alegó que la droga era para consumo personal y apeló la prisión preventiva que dispuso la jueza, pero la sentencia fue ratificada por el tribunal.

Seis meses después, el fiscal que investiga el caso, Rodrigo Morosoli, obtuvo elementos que le permitieron solicitar la ampliación de esa denuncia por un delito de lavado. En diciembre fue detenido uno de sus principales colaboradores, quien habría continuado con el negocio tras su detención.

Suárez tiene 11 antecedentes penales y estuvo en libertad entre febrero de 2023 y noviembre de 2025, tiempo en el que permaneció sin ser requerido por la Justicia.

En febrero de 2025, dos ocupantes en una moto le dispararon mientras estaba haciendo un asado en la puerta de su casa. Suárez fue herido en el abdomen y trasladado en un taxi hasta la emergencia del Hospital del Cerro y luego al Maciel, donde fue intervenido. Una vez fuera de peligro, decidió abandonar el hospital por razones de seguridad. La Policía atribuyó el ataque a un enfrentamiento con la banda Los Colorados por el control del narcotráfico en Cerro Norte, pero desde el entorno de Suárez señalaron que respondió a las versiones de prensa sobre su actividad delictiva.