La socia fundadora de Conexión Ganadera y esposa de Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow, fue trasladada desde la cárcel de mujeres a la cárcel de Florida, donde permanecerá recluida al menos hasta el 10 de febrero.

Tras la audiencia en la que fue imputada por lavado de activos con prisión preventiva como medida cautelar, Iewdiukow fue trasladada a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, donde se le retiró la tobillera electrónica y fue enviada a la cárcel de mujeres.

En la noche de este jueves fue trasladada a Florida, un destino que había sido solicitado por el abogado Jorge Barrera, tras la resolución de la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera.

Según supo la diaria, Iewdiukow salió de la cárcel de mujeres hacia la cárcel de Florida con una cartera, una tablet, un teclado, un celular, un neceser con cargadores, libros, una radio, un espejo, un alicate, un cuaderno de notas, un libro para colorear, lápices, termo, mate y bombilla. Los objetos fueron devueltos a su hija Marcela.

Iewdiukow fue enviada a prisión preventiva luego de que el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, revelara la existencia de la apertura de una cuenta en el Open Bank, del grupo Santander, el pasado 29 de agosto, según un informe de cooperación internacional que recibió de la inteligencia española. El informe, que será ampliado a través de un exhorto enviado a las autoridades judiciales de España, también reveló la existencia de otro apartamento en Madrid a nombre de Iewdiukow y Pablo Carrasco.

Para la jueza, la apertura de una cuenta, en un banco 100% digital, fue determinante para definir la privación de libertad como medida cautelar, por considerar que esa operación reveló que la prisión domiciliaria no fue suficiente para proteger el proceso.

“No era lo que pensaba primariamente cuando entré a la audiencia [...] pero, ante los hechos que el fiscal anunció en esta audiencia, están dados los elementos para imponer la medida cautelar”, expresó la jueza.

El abogado de Iewdiukow negó la apertura de esa cuenta y dijo que si eso se comprobaba estaba dispuesto a allanarse a la prisión preventiva.