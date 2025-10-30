Un hombre de 43 años fue detenido el martes en el marco de la causa que lo investiga por haber violado y robado a una adolescente de 14 años en el Prado, el domingo pasado. Tras cumplirse el plazo máximo en que una persona puede estar detenida sin ser imputada (48 horas), y a falta de los resultados de las pericias, se dispuso su liberación.

La fiscal de Delitos Sexuales de 5º turno, Verónica Bujarín, a cargo de la investigación, solicitó una audiencia judicial para disponer medidas cautelares. La Justicia finalmente determinó que el hombre no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima y deberá estar a disposición del proceso.

La investigación sobre la violación continúa y “se debe esperar reunir los elementos objetivos que permitan atribuir o no responsabilidad a esta persona” para poder formalizar el proceso en contra del indagado, informó Fiscalía.

La víctima se encontraba caminando a las 21.00 del domingo junto a otro adolescente de 14 años por la zona del lago. Un hombre los interceptó en el camino, los amenazó con un arma y, posteriormente, la violó y robó sus pertenencias.

La Unidad de Víctimas de Fiscalía se puso en contacto con la adolescente y su familia y está brindando apoyo mientras se desarrolla la investigación.