La fiscal suplente de Delitos Sexuales de tercer turno, María Isabel Ithurralde, pidió 16 años de penitenciaría para el ex senador Gustavo Penadés como autor de 20 delitos sexuales y seis años de penitenciaría para Sebastián Mauvezín, según informó el director de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech.

“Los delitos son muchos, de naturaleza sexual, en el caso de Penadés hubo alguna pequeña variación con respecto a la formalización”, entre ellos se quitó la imputación por el delito de corrupción de menores y se bajó de once a diez los delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. Penadés también fue acusado por cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravados, violación, desacato, y ​atentado violento al pudor.

En el caso de Mauvezín, la acusación fue por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores, tal como se había planteado en la audiencia de formalización de octubre de 2023.

“La fiscalía cuenta con elementos sólidos suficientes, por algo presenta una acusación para ir a un juicio oral y público”, señaló Benech quien dijo que la solicitud del máximo de pena establecido legalmente por los delitos que se los acusa responde a la gravedad del hecho.

La presentación de la acusación de la fiscalía pone fin a la etapa de investigación penal del caso. La defensa de Penadés, que llevan adelante los abogados Homero Guerrero y Laura Robato, deberá responder la acusación de la fiscalía para lo que tiene un plazo de 30 días y luego comenzará la etapa de control de acusación donde las partes debatirán sobre qué pruebas ingresarán al juicio, en el que se reproducirán las declaraciones anticipadas tomadas a los denunciantes.