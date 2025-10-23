El fiscal de Flagrancia de 9° Turno, Fernando Romano, solicitó la formalización del proceso contra el estudiante de la UTU de Malvín Norte que amenazó por mensajes a la adscripta del centro educativo.

El Juzgado de 40° Turno lo imputó por reiterados delitos de violencia privada, de agravio a la autoridad, un delito de injuria y otro de comisión de actos de odio por la orientación sexual. Además, se dispuso la prisión preventiva de 180 días, mientras continúa la investigación.

Este lunes, la Asociación de Funcionarios de UTU ocupó el centro educativo en Malvín Norte en reclamo de mayor seguridad, tras tomar conocimiento del caso.

El estudiante comenzó a mandar mensajes amenazantes a la adscripta luego de que la mujer informara que se iba a realizar una actividad conmemorativa en el centro educativo, donde operó un centro de reclusión de menores durante la dictadura. El joven de 34 años le envió mensajes de amenazas de muerte y de agresiones sexuales a la adscripta y se refirió a las docentes como “feminazis” y “brujas”.