La fiscal especializada en Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, Sandra Fleitas, quedó designada para investigar la denuncia realizada por el Poder Ejecutivo contra la empresa española Astilleros Cardama, por presunta estafa en el marco del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas.

El proceso de elección de la fiscalía es definido por un sistema aleatorio que se aplica luego de que la Unidad de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía define la especialización, según los hechos denunciados. En este caso, una vez que la DPA determinó que el tema fuera asignado a una de las fiscalías de Delitos Complejos, se realizó el proceso de asignación aleatoria entre sus tres fiscalías.

El sistema aleatorio comenzó a implementarse a partir de un cambio de legislación, planteado en el proyecto de Rendición de Cuentas aprobado en 2022, pero no se aplicó hasta agosto de 2023 porque los legisladores no previeron la existencia de especializaciones, por lo que la Fiscalía debió diseñar un sistema híbrido que permitiera dirigir las denuncias al tipo de fiscalía correspondiente, a través de la DPA, y luego realizar el sorteo. De esta forma, se evita que quien hace la denuncia intente determinar el fiscal que actuará en el caso, algo que ocurría cuando funcionaba el sistema por turnos preestablecidos.