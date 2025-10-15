Pablo Laurta, acusado del femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y del homicidio del conductor de Uber Martín Palacio, se negó a declarar ante la justicia de Concordia y ahora será conducido a Córdoba, donde será indagado por el asesinato de su expareja y su exsuegra, ocurrido el sábado en la localidad de Villa Serrana en la provincia de Córdoba.

Al llegar a Concordia para ser indagado por el asesinato de Palacio, el conductor que viajó a Concordia para trasladarlo a Córdoba y cuyo cuerpo apareció descuartizado en Puerto Yeruá. “Tienen que venerarlo, es un mártir”, dijo Laurta antes de ingresar al juzgado de Concordia. La billetera de Palacio fue encontrada en poder de Laurta en la habilitación del hotel de Gualeguaychú donde fue detenido.

La investigación sobre el doble femicidio y el secuestro de su hijo de seis años, logró determinar que Laurta estuvo diez días en Salto, donde en las últimas horas fue encontrado su auto. Laurta cruzó en kayak y armado hacia Argentina, con una pistola Bersa 380 que tenía legalmente en Uruguay. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia destacó el nivel de planificación del crimen donde “manejó todas las variables” para su huída.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió al caso entrevistado por el semanario Búsqueda y señaló que Uruguay tiene un problema en el control de sus fronteras. “Está el caso de este señor, de Varones Unidos, que cruzó a Argentina en un kayak sin ningún tipo de detección y pensaba hacer lo mismo a la vuelta”, señaló. Consultado si se podría haber prevenido y evitado el crimen, Negro dijo que “este no sea el caso más patente”. “Este señor se fue hacia Argentina y no se podía determinar a qué iba. Viajan miles a Argentina. Usó un kayak como puede hacer cualquiera en este país sin restricción. ¿Cómo determinar que en su mente estaba cruzar, raptar al niño, matar a la madre y a la abuela?” expresó el ministro.

Luna Giardina, de 26 años, había regresado a Córdoba el año pasado con su hijo, tras sufrir varios incidentes de violencia de género por parte de Luarta, a quien conoció en 2018. Giardina vivía con su madre Mariel Zamudio, de 49 años. Ambas tenían un dispositivo de pánico debido a la amenaza que representaba Luarta.