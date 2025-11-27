El Ministerio del Interior (MI) instaló el primer tótem de seguridad en la plaza Matriz, en Ciudad Vieja, con el objetivo de brindar una respuesta inmediata del 911. Se trata del primer dispositivo de cinco que se instalarán en el marco de un plan piloto, que primero se desarrollará en Montevideo y que posteriromente se prevé impulsar en el interior.

El tótem tiene un botón que establece una comunicación directa con el Centro de Comando Unificado, que se encargará de atender la emergencia y enviar asistencia policial. Alejandra Álvarez, directora de proyectos de tecnología del Ministerio del Interior, explicó que el equipo contiene diversas cámaras, sirena y luz disuasoria, que se pueden activar cuando un ciudadano perciba una situación de riesgo.

“Es un primer punto seguro en Montevideo, la intención es dar una respuesta más cercana al ciudadano, al turista que transita por esta zona, ante cualquier riesgo o situación que necesite comunicarse con el servicio de emergencia 911”, explicó Álvarez.

Álvarez explicó que el tótem, además de tener cámaras propias, está vinculado con cámaras aledañas en la zona “para dar una mejor respuesta”. asimismo, se prevé el almacenamiento de la grabación de todas las cámaras. “Eso lo que nos asegura es un registro que, ante cualquier tipo de evento, permita ubicar rápidamente a las personas que estén en un hecho delictivo, por ejemplo, o la persona que esté solicitando la atención”, apuntó.

La implementación de este plan piloto se suma a una serie de iniciativas de innovación tecnológica que el MI está llevando adelante, que incluye la incorporación de cámaras epesciales en los peajes, drones automatizados y unidades móviles de seguridad.