La jueza en lo penal de 34º turno, Blanca Rieiro, condenó a tres personas por el ingreso de pirotecnia al clásico que se jugó el 6 de julio en el estadio Centenario, en el que un hombre resultó herido por el lanzamiento de una bengala náutica.

Según informaron desde Fiscalía, cuatro personas fueron convocadas a audiencia este martes y tres de ellas presentaron un acuerdo abreviado con la fiscal de 15º turno, Silvia Lovesio, mientras que al restante se le dispuso la formalización del proceso con prisión domiciliaria y tobillera como medida cautelar, por 180 días, mientras continúa la investigación.

Las tres condenas fueron por los delitos de asociación para delinquir y estrago y una pena de 13 meses de libertad a prueba, con 8 meses de trabajo comunitario, debiendo presentarse una vez por semana a la seccional más cercana al domicilio. Además, se les prohibió el ingreso a espectáculos públicos por el período que dura la condena.

Desde la Fiscalía, resaltaron que la investigación permitió identificar la forma en la que ingresaron las bengalas, a través del pago a proveedores de bebidas y comidas y a un funcionario de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) que realizaba tareas de limpieza y mantenimiento.

A mediados de agosto, una persona fue imputada por este caso, integrante de la barra “Sub 21” o “Los quemadores” de la hinchada de Nacional. En ese caso, la Justicia lo imputó por un delito de homicidio en grado de tentativa, a título de dolo eventual, debido a que, si bien la fiscalía entiende que el autor no tuvo la intención de matar, debió prever que la bengala náutica “frente al impacto de un cuerpo humano obviamente va a matar o lesionar gravemente”.