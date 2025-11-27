La Justicia dispuso la formalización del proceso contra el joven detenido por el asesinato de sus padres y su hermano en la localidad canaria de 18 de mayo, y determinó que se trata de un presunto autor inimputable por el delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y el desmembramiento y especialmente agravado por el parentesco.

Al ser considerado inimputable, se dispuso como medida cautelar su internación en un centro de salud mental por 180 días, mientras sigue adelante la investigación. La fiscal que lleva adelante el caso es Mariana Rodríguez, que está al frente de la Fiscalía de Las Piedras de 3º Turno.

Según pudo saber la diaria, se realizó una pericia psiquiátrica primaria, que mostró indicios de esquizofrenia, pero la fiscalía continuará trabajando y realizará otras diligencias.

El artículo 92 del Código Penal establece que el régimen de medidas de seguridad curativas para enfermos o personas que actúen bajo los efectos de estupefacientes, mientras que el artículo 30 del Código Penal define las condiciones de inimputabilidad por salud mental. “No es imputable aquél que en el momento que ejecuta el acto por enfermedad física o psíquica, constitucional o adquirida, o por intoxicación, se hallare en tal estado de perturbación moral, que no fuere capaz o sólo lo fuere parcialmente, de apreciar el carácter ilícito del mismo, o de determinarse según su verdadera apreciación”.

El crimen fue descubierto en la madrugada del martes en una vivienda en Ruta 5 vieja y Frugoni, luego de que los compañeros de trabajo de una de las víctimas, un hombre de 63 años, se preocuparon ante la ausencia en la obra de la que era capataz.

Los compañeros asistieron a la casa del hombre y hablaron con su hijo de 27 años, que les dio versiones contradictorias. Por ejemplo, dijo que se habían ido de viaje, aunque el auto estaba estacionado en el garaje.

Según la información divulgada por la Jefatura de Policía de Canelones, cuando la policía llegó a la vivienda, el joven admitió que dentro de la casa estaban los cuerpos de su padre, su madre de 61 años y su hermano de 34.

En rueda de prensa, el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, calificó como “dantesca” la escena encontrada en la casa y señaló que dos de los cuerpos habían sido desmembrados.