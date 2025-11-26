Tres personas fueron asesinadas en una vivienda en la ruta 5 vieja y Frugoni, en la localidad canaria de 18 de Mayo. El caso se conoció cuando los compañeros de trabajo de una de las víctimas, un hombre de 67 años, se preocuparon por su ausencia en la obra en la que era capataz.

Al consultar en su casa, fueron recibidos por su hijo de 27 años, quien es el principal sospechoso del crimen, y dio versiones contradictorias sobre la situación; dijo que se había ido de viaje, pero el auto aún estaba en la casa, por lo que llamaron a la Policía.

Según la información divulgada por la Jefatura de Policía de Canelones, al llegar a la vivienda, el joven admitió que dentro de la casa estaban los cuerpos de su padre, su madre y su hermano.

En rueda de prensa, el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, calificó como “dantesca” la escena encontrada en la casa y señaló que dos de los cuerpos habían sido desmembrados. La Policía Científica y la Fiscalía continuaban trabajando en la madrugada de este miércoles en el lugar para recolectar más información.