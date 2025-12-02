La esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche, tuvo convulsiones entre la tarde y la noche del lunes pasado, por lo que fue trasladada desde la cárcel militar de Viñas Cué hasta el Hospital Militar Central de Asunción, donde se encuentra en el módulo de terapia intensiva. La mujer estaba cumpliendo prisión preventiva en ese establecimiento penitenciario desde mayo, tras ser detenida en 2024 luego de que las autoridades la interceptaran en el aeropuerto de Barajas, en España. Está imputada por presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas en el marco de la investigación que desencadenó el operativo A Ultranza en Paraguay.

De acuerdo con la información que compartió en diálogo con ABC el doctor Darío Fretes, director del Hospital Militar Central, los episodios fueron “repetidos” y las convulsiones “una tras otra” en la última etapa antes de su llegada, pero se encuentra en terapia intensiva “solamente para el monitoreo y para evitar que vuelva a convulsionar”, porque ingresó por “un estatus convulsivo que no respondía al tratamiento”. El diagnóstico fue un “estatus convulsivo no refractario al tratamiento”, complementó en diálogo con la prensa.

Según el medio, Troche ya habría sido sometida a una tomografía de cráneo y se descartó que las convulsiones se hayan provocado por un accidente cerebrovascular hemorrágico o ACV. En esa línea, durante la conferencia de prensa Fretes dijo que “no se detecta ninguna enfermedad de base en ella” y que todos los estudios desde el ingreso “están siendo normales”. El profesional de la salud detalló que aún no se determina la causa y también se prevé realizar “tomografía, análisis de sangre, ecografía y electroencefalograma”, aunque descartó el riesgo de muerte: “Llegó en estado de inconciencia posterior a la serie de convulsiones que tuvo, pero no fue necesario ni siquiera la intubación porque conservaba sus signos vitales. (...) No está intubada, está respirando por sus propios medios. Tiene pequeños hematomas en la cabeza, la frente, al costado de la región parietal y la región occipital que se hizo al convulsionar”, precisó.

Por otro lado, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, indicó que “la seguridad fue totalmente reforzada” en el centro médico, porque “esa también es una preocupación”, y los recaudos incluyen un helicóptero de la Fuerza Aérea que patrulla las inmediaciones, y se escuchó durante las entrevistas: “Fuerza Aérea, Ejército, Armada paraguaya y con el apoyo del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas. Estamos todos acá concentrados para garantizar la seguridad”, consignó.

También negó y descartó “categóricamente y con mucha firmeza” que pudiera deberse a la ingesta de drogas, porque en la cárcel de Viñas Cué “hay un control muy estricto sobre estas sustancias y sobre el alcohol”. Dijo que al momento de los episodios convulsivos –en primera instancia sobre las 9.00 de este lunes– “fue tratada por los médicos del Hospital Militar que están comisionados” en el recinto carcelario, porque “procuramos que las situaciones de salud sean solucionadas en el penal”. “Responsablemente, cuando el médico dijo que no reaccionaba bien al tratamiento y teníamos que derivarla al Hospital Militar, lo hicimos rápidamente”, señaló el jerarca con relación al traslado, que se concretó tras una nueva convulsión sobre las 22.30 de ayer.

“La jueza de la causa nos brindó una lista de las personas que podrían acceder a ella, y esa lista se respeta. Ella recibe la visita de sus padres, de sus hijos y obviamente de sus abogados. En ese sentido, no tenemos ninguna queja que haya manifestado”, apuntó el titular de la cartera. También descartó que fuera una persona que causara incidentes.

Durante sus declaraciones desde la prisión de Viñas Cué ante el fiscal Deny Yoon Pak, a mediados de octubre, la mujer negó su participación en la organización criminal y dijo que desde su detención en Europa ya no era pareja del narcotraficante. Por su parte, Marset reapareció en octubre con un video público en el que amenazó a uno de sus exsocios, Ivar García, alias el Colla, quien lo acusó de secuestro y dijo que estaba escondido en la zona de Urubo, en Santa Cruz, Bolivia.