De acuerdo a lo que supo la diaria el periodista minuano Román Nappa fue agredido a golpes de puño y patadas por dos hombres mientras se encontraba en tareas vinculadas a su trabajo público en el mantenimiento de áreas verdes para la comuna. Ocurrió durante la mañana del jueves 27 de noviembre en la intersección de las calles Óscar Bonilla y 19 de Abril de la capital de Lavalleja, en el momento en que Nappa se dirigía hacia su vehículo y fue golpeado “totalmente de sorpresa”.

El trabajador de prensa y conductor del programa Sin pelos en la lengua, que se emite todos los sábados de 9.00 a 13.00 por Radio Federal FM de Lavalleja, tuvo que recibir atención médica en Camdel tras las heridas que sufrió producto del ataque, presuntamente en represalia por su trabajo periodístico. Radicó la denuncia por lesiones en la Seccional 1ª y la investigación está a cargo de la fiscal de 1er turno Beatriz Protesoni.

Según reconstruyó el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) en una publicación en su sitio web, dos personas bajaron de un auto “con matrícula de Montevideo” y lo golpearon en el rostro y en el cuerpo mientras lo insultaban hasta hacerlo caer en una cuneta. El periodista consiguió protegerse en un taller mecánico de la zona al tiempo que sus agresores volvieron a subir a su vehículo para huir del lugar. Cainfo explicó que Nappa enfrenta dos denuncias judiciales y ambas están vinculadas al testimonio que vertió en su programa un hombre denunciado por violencia basada en género que posteriormente fue imputado y se encuentra privado de libertad. Las denuncias fueron radicadas por la víctima y una funcionaria policial a la que presuntamente se hizo alusión durante la entrevista, algo que fue confirmado a la diaria por la defensora de Nappa, la abogada y exfiscal de Lavalleja Claudia Lete Sosa.

“El 25 de octubre fue un muchacho que estaba denunciado por violencia doméstica a dar su versión” y, durante el transcurso del programa, surgió “que había problemas con la oficina de violencia de género del Ministerio del Interior (MI) acá en Minas, como que había una funcionaria que destrataba y otros detalles”. Sin embargo, “el nombre nunca se pronunció”, pero “una policía que trabaja allí se sintió aludida e hizo la denuncia” en la Unidad de Delitos Complejos de Minas. La víctima en el caso del entrevistado también lo denunció, pero en la Unidad de Violencia de Género. Nappa cuenta con medidas cautelares para con ambas, pero “no las conoce físicamente”.

“Lo que yo entiendo es que la agresión tiene relación con esas dos denuncias. Román no los conoce; lo único que le repetía uno de ellos era ‘con mi mujer no te vas a meter más’, por eso asociamos que pueda estar relacionado con esos episodios porque Román no tiene problema con nadie más”, condensó la abogada. Según la profesional, el jefe de Policía le transmitió que los agresores “ya fueron identificados y que le están pasando toda la información a la fiscal actuante”. “Voy a esperar porque supongo que entre hoy o mañana nos van a comunicar si efectivamente lograron identificar a las dos personas y cuál es la decisión de fiscalía con respecto a ello”, finalizó.

Nappa es el presidente de Periodistas en Red Asociados, una organización que aglutina a más de 100 periodistas deportivos del interior y prevé obtener personería jurídica en marzo de 2026 con una concentración en Durazno. Uno de sus fundadores, Eduardo Mérica, dijo a la diaria que “se creó con la idea de fortalecer todo el periodismo del interior, que ha sido toda la vida ninguneado”. Agregó que se pone “en el lugar de Román Nappa”, pero “por suerte sabe que no está solo y sabe que hay en este momento 116 periodistas en red que estamos asociados”.

“Cuando pasan este tipo de cosas, uno lo primero que desea es sentirse de alguna manera protegido. Lamentablemente, para los periodistas del interior no existe eso, nunca existió: existieron y siguen existiendo algo que se llama ‘Círculo de periodistas deportivos del Uruguay’, por ejemplo, que no son del Uruguay. Está Cainfo, que defiende el acceso a la información, y no existe eso para los periodistas del interior. Está APU, de la cual soy socio, y nosotros fuimos atacados cinco veces y nunca nos defendieron, ninguno de estos organismos”, aseveró.

“Este hecho constituye un atentado directo contra el libre ejercicio del periodismo, contra la convivencia democrática y contra los principios esenciales del Estado de Derecho. En una sociedad civilizada, las discrepancias se canalizan a través de los mecanismos institucionales vigentes, nunca mediante la violencia ni la intimidación. Exigimos el pronto esclarecimiento del caso y la intervención firme de las autoridades competentes para garantizar que estos actos no queden impunes”, expresó la organización en un comunicado que lleva la firma del vicepresidente Fabián Magallanes y el secretario Diego Pereira.