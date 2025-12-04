La Justicia imputó a dos líderes del clan Los Colorados, la organización criminal que disputa territorio con Los Suárez y los Fernández Albín en Cerro Norte. A pedido de la fiscal especializada en Homicidios Adriana Edelman, los hombres fueron imputados por homicidio muy especialmente agravado por el caso del triple homicidio ocurrido a principios de octubre, en el que fueron asesinados tres hombres de 23, 49 y 68 años en el barrio Casabó.

Los imputados habían sido detenidos el 1° de diciembre, luego de una investigación penal que permitió identificarlos como autores materiales de los hechos ocurridos en la tarde del 3 de octubre cuando dispararon de un vehículo a dos de las víctimas, en Charcas y 17 Metros, y minutos más tarde acribillaron a un joven de 23 años en Pasaje Plata y Camino Sanfuentes.

La Justicia determinó como medida cautelar prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación. Uno de los imputados es hermano del hombre que fue víctima de un ataque en febrero de este año en la rambla del Buceo, por el que fue imputado uno de los hermanos Fernández Albín.