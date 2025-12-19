Luis Fernando Fernández Albín, líder de la organización criminal Los Albín, fue imputado por los delitos de organización de las actividades de narcotráfico, contrabando y lavado de activos. También se dispuso la prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación.

La fiscal de Estupefacientes de 1° Turno, Angelita Romano, pidió la formalización del proceso en su contra en el marco de la causa que investiga la incautación de 2.200 kilos de cocaína en una chacra en Punta Espinillo, en agosto. La droga incautada fue por un valor de 50 millones de dólares y, por ese caso, ya hay ocho personas imputadas.

Según informó la diaria en esa oportunidad, en el momento de la incautación la Policía constató que Fernández Albín estaba en una chacra a tan sólo dos kilómetros del lugar donde se encontró la droga, pero no se halló evidencia que lo conectara con el cargamento.

Fernández Albín se encontraba en el barrio porteño de Las Flores, donde fue detenido el 20 de noviembre. El jueves, fue extraditado mediante un proceso previsto en el Tratado de Extradición entre Argentina y Uruguay, que aplica cuando la persona acepta voluntariamente ser trasladada al otro país.