La Justicia condenó a Luis Fernando Fernández Albín, líder de la organización criminal Los Albín, a diez años y tres meses de penitenciaría, según informaron a la diaria fuentes judiciales.

La condena surge de un acuerdo abreviado entre la defensa del narcotraficante y la fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno, Angelina Romano, quien lideró la investigación penal. Fernández Albín fue condenado por un delito de organización de las actividades de narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos, un delito de tráfico interno de armas de fuego, con un delito de porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos.

La Fiscalía señaló en un comunicado que las resoluciones judiciales “representan un paso firme en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, y reafirman el compromiso de la justicia”, y destaca que la condenas que se alcanzaron “son el resultado de una investigación rigurosa, pruebas contundentes y el profesionalismo de los equipos intervinientes”. En esa línea, valoraron el trabajo coordinado con Argentina, dado que Fernández Albín fue detenido el 20 de noviembre en el barrio porteño de Las Flores y extraditado a Uruguay.

“Este logro no solo marca un precedente importante, sino que también envía un mensaje claro: el narcotráfico y el lavado de activos tendrán consecuencias y serán perseguidos con firmeza”, agregaron.

Además de Fernández Albín, fueron imputadas dos mujeres y un hombre que pertenecen a la organización criminal. Una de las mujers fue condenada como autora penalmente responsable del delito de lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia a dos años de penitenciaría; la otra fue condenada como autora de un delito de lavado de activos en modalidad de posesión y tenencia a dos años y ocho meses de penitenciaría. El hombre fue condenado por lavado de activos en modalidad de ocultamiento y deberá cumplir 22 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

Fernández Albín lidera el clan de Los Albín junto con sus hermanos Diego y Víctor Albín. La investigación logró probar su responsabilidad en la organización criminal a la que en agosto de 2025 se le incautaron 2.200 kilos de cocaína en una chacra en Punta Espinillo. En el momento de la incautación la Policía constató que Fernández Albín estaba en una chacra a tan solo dos kilómetros del lugar donde se encontró la droga y la investigación permitió vincularlo con el cargamento.

Fernández Albín estuvo preso varias veces en los últimos 18 años y se estima que su vínculo con Marset se afianzó cuando estuvieron en el sector de La Piedra en el Penal de Libertad. Fue condenado por el atentado al Instituto Nacional de Rehabilitación en noviembre de 2024. Víctor Albín fue imputado por el ataque en la rambla del Buceo, ocurrido en febrero de 2025, cuando desde una moto dispararon 17 veces contra Axel Mattos, Alexa Berón y su hijo de cinco años, en el marco de un largo enfrentamiento con la banda Los Colorados.

Los Fernández Albín son investigados como parte de la estructura que trafica cocaína desde Bolivia hacia Europa, asociada a la organización de Sebastián Marset y al grupo conocido como Los Suárez en Cerro Norte.