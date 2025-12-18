Luis Fernando Fernández Albín, líder de la organización criminal Los Albín, fue trasladado este jueves desde Argentina, donde fue detenido el 20 de noviembre en el barrio porteño de Las Flores.

El Ministerio del Interior informó este jueves que el traslado se realizó en el marco del proceso de extradición, dado que la orden de captura fue emitida desde Uruguay, en la investigación que lleva adelante la fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno, Angelita Romano, que investiga la incautación de 2.200 kilos de cocaína en una chacra en Punta Espinillo, en agosto pasado.

Foto: Ministerio del Interior

Por ese caso fueron imputadas ocho personas, pero no se logró responsabilizar al dueño del cargamento, si bien Fernández Albín fue encontrado en una chacra a dos kilómetros del lugar de la incautación. A fines de noviembre, la Policía allanó un local de Redpagos ubicado en la calle Carlos María Ramírez y Concordia, en La Teja, que pertenece a Catherine Quilimas Gularte, la esposa de Fernández Albín.

El traslado fue realizado por la Fuerza Aérea Uruguaya, contó con un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de la recientemente creada Unidad General de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior con el apoyo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la Dirección Nacional Centro de Comando Unificado y la Dirección Nacional de Aviación Policial.

Los Fernández Albín son investigados como parte de la estructura que trafica cocaína desde Bolivia hacia Europa, asociada a la organización de Sebastián Marset y al grupo conocido como Los Suárez en Cerro Norte.

Foto: Ministerio del Interior.

