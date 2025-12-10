El senador colorado Andrés Ojeda actuó como abogado en otras causas judiciales cuando ya era senador, una de ellas una causa de violencia doméstica presentada en la localidad de Rosario en setiembre de 2025, en la que, según documentos a los que accedió la diaria, Ojeda figura como representante de la parte denunciada.

Fuentes judiciales señalaron que Ojeda también actuó, aunque no necesariamente firmó documentación, defendiendo a la misma persona denunciada en un proceso penal a cargo del fiscal Hugo Pereira, quien, al ser consultado por la diaria, se negó a brindar información.

Consultado por la diaria sobre su actuación en esos casos, Ojeda declinó realizar declaraciones.

Empresario denuncia presiones de Ojeda contra la fiscalía

En diálogo con la diaria, Gonzalo Najul, quien en junio de 2021 denunció junto con su esposa a su padre, un hermano y un primo por abuso sexual contra su hija, cuestionó la actuación de Ojeda en esa causa y denunció presiones a la fiscalía por parte del senador colorado [en la causa en la que Najul fue denunciado por apropiación indebida por los denunciados en la causa de abuso sexual: Julio Cesar Najul, Julio Héctor Najul y Fabián Bellón. Para Gonzalo Najul, y para la fiscalía que archivó el caso, la denuncia por apropiación indebida fue una represalia por la denuncia de abuso sexual, que finalmente fue archivada por la fiscal Alicia Ghione, al igual que la denuncia por apropiación indebida.

Najul señaló que Ojeda intervino en el allanamiento en la casa de su hermano, Julio Cesar, ocurrido en agosto de 2022: “En ese allanamiento apareció Ojeda, que no era el abogado, porque los abogados eran Homero Guerrero y Laura Robatto; llamó a Ghione y le pidió no tocar una computadora porque estaban haciendo operaciones bursátiles y podía perder mucho dinero”.

“Como represalia a la denuncia de abuso sexual mi familia hizo todo tipo de ataques, entre ellos una denuncia penal por apropiación indebida impulsada por Ojeda, cuando era candidato a la Presidencia. Nos denunciaron por haber comprado la planta de cemento de Ancap, el horno de Ancap, el Bandes en 75 millones de dólares y que habíamos comprado Summum, Stiler y otras más, todo inventado, una denuncia incoherente, por eso hicimos dos denuncias de simulación de delito, que ya están en trámite”, comentó.

“La denuncia por cientos de millones de dólares se derrumbó con nuestros escritos por simulación de delito”, expresó, y agregó que uno de los puntos que evidencian que no se persigue el dinero, sino amedrentarlo, es que sus familiares se negaban a realizar la demanda civil en reclamo del dinero supuestamente adeudado por las operaciones.

En el archivo de la causa por apropiación indebida contra Gonzalo Najul las fiscales actuantes, Silvia Buzó y Claudia Amoedo, señalaron la hipótesis de una represalia por el caso de abuso sexual. “Es claro y manifiesto a juicio de esta fiscalía en cuanto a que la presente denuncia fue parte de la estrategia de la defensa de los denunciados por abuso sexual intrafamiliar contra el padre de la victima y sus socios (...) No es dato menor también que, de los múltiples hechos denunciados en esta investigación, salvo en el caso Nukil SA, los demás fueron desechados por falta de un mínimo de evidencia que lo sustentara”. El caso de Nukil SA (Agua Esencial) la fisalía no encontró indicios de delito y remitió el reclamo de la comisión a la órbita de la Justicia Civil.

En tanto, el archivo de la causa por abuso sexual generó una investigación administrativa contra Ghione debido a que, según la defensa de la víctima, había comunicado a las partes que iba a imputar y cambio su posición en pocos días.

Najul dijo también que Ojeda, siendo senador, llamó a la fiscal Amoedo y le dijo que llamaría a la fiscal de Corte Mónica Ferrero luego de conocer que la denuncia por apropiación indebida sería archivada, y Amoedo informó a Ferrero, quien la respaldó. Por otra parte, mencionó que durante la declaración de un testigo, en esa causa, el senador llamó cinco veces a la fiscal, que definió continuar con la declaración.