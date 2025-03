La fiscal departamental Stella Alciaturi defendió el accionar de la Fiscalía en la formalización del proceso contra el exintendente de Soriano Guillermo Besozzi, imputado por peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado, así como el procedimiento para su detención el jueves.

Alciaturi manifestó que se sintió “en la obligación de aclarar algunas cosas” ya que “le han faltado el respeto” a la institución que representa. En diálogo con Informativo Sarandí, explicó por qué se decidió incautar el celular de Besozzi y el de los otros funcionarios municipales imputados con él. La fiscal detalló que fue necesario buscar “otro tipo de evidencia que estuviera en otro soporte y que no fuera una llamada telefónica”, ya que de las escuchas telefónicas se desprendía que los involucrados alertaban de las mismas y trasladaban las conversaciones a otros medios, como Whatsapp.

Consultada sobre si hubiera sido posible requisar el celular sin detener a Besozzi, la fiscal afirmó que “eventualmente se hubiera podido, pero hay que ir a golpear la puerta y pedir si se quiere entregar el celular porque la jueza lo dispuso. Y no sé. Hubo hasta una fiscal que dice que, si le pasara eso, lo tira y lo pisa. O sea que es un poco riesgoso”, dijo Alciaturi en referencia a los dichos de la exfiscal Gabriela Fossati.

Por otro lado, sobre por qué no se lo citó a la sede judicial en lugar de detenerlo, la fiscal sostuvo que la citación “a veces no resulta efectiva porque el imputado no concurre o inventa excusas para hacer tiempo y elaborar otras estrategias”. De las detenciones, dijo que “había que evitar todo eso y fundamentalmente hacerlas todas al mismo tiempo para evitar comunicaciones entre ellos que significaran más perjuicio para la investigación”, explicó Alciaturi.

La fiscal defendió que, en comparación con las primeras imputaciones ocurridas en julio, en esta oportunidad el procedimiento “se trató de hacer en forma mucho más reservada y discreta”, y se les exigió a los funcionarios policiales que las detenciones estuvieran “estrictamente filmadas desde su inicio”. Por lo tanto, “están todas las filmaciones a disposición de sus abogados”, dijo la fiscal sobre posibles acusaciones contra el procedimiento por parte de Besozzi o su entorno.

El exintendente, en conferencia de prensa este domingo, cuestionó que la Policía lo haya ido a buscar a su casa en lugar de citarlo a la sede judicial. “Si me querían hacer doler y hacer sentir el fierro, lo hicieron”, dijo, aunque agradeció el “buen trato” de los funcionarios policiales. Besozzi también consideró negativo que la fiscal “se vaya para Atlántida después de haber tirado semejante pedrada”.

Alciaturi negó que su próximo traslado haya interferido con los tiempos del procedimiento. “Yo no apuré nada”, aseguró y explicó que el traslado lo solicitó hace dos años al fiscal de Corte Juan Gómez y lo reiteró hace meses a su sucesora Mónica Ferrero. La respuesta en ambos casos fue que “cuando se produjera la vacante, ese traslado se iba a producir”. “A mí me pareció que sería absolutamente irresponsable dejar una investigación de este tipo sin formalizar y entregarle un montón de documentos de medio metro de altura al fiscal que viene y ‘manejate, arreglate como puedas’”, consideró Alciaturi sobre la formalización.

También se refirió a los cuestionamientos sobre el momento de la detención, dos meses antes de las elecciones departamentales, en las que Besozzi es candidato a intendente: “Hace cinco meses hubo una elección nacional. Hace cuatro meses hubo un balotaje. En todas las ocasiones hubieran dicho lo mismo y hubieran responsabilizado a la Fiscalía de cualquier resultado adverso que obtuvieran”.

“Parece ser que todos creen que hay imputados que merecen un trato privilegiado y diferente al de los demás”, criticó la fiscal, y agregó que “todos los otros imputados en esta causa, que eran más de 20, fueron detenidos y fueron conducidos a dependencias policiales y después a la Fiscalía”.

Alciaturi también descartó las críticas de Besozzi sobre que la Fiscalía “nunca lo consultó y eligió el escándalo”. Mencionó que no lo consultó a Besozzi porque “no se estila hacer eso con los imputados” y sobre el escándalo, respondió: “¿Cuál escándalo? El escándalo lo están haciendo ellos, no la Fiscalía”.

Sobre los delitos por los que fue imputado Besozzi, la fiscal consideró que “los políticos pierden conciencia de hasta dónde se puede ser generoso con los dineros de los contribuyentes y dónde hay que poner un cierto límite” y aclaró que “las imputaciones son todas primarias, son todas sujetas a una investigación más profunda y a la que pueda resultar en la acusación”.