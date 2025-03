La jueza en lo penal de 27 ° turno, Verónica Pena, tomó declaración a la exvicepresidenta Lucía Topolansky, por sus dichos sobre falsos testimonios en causas de violaciones a los derechos humanos, realizadas en una entrevista publicada en el libro Los indomables, del periodista Pablo Cohen.

Fuentes judiciales dijeron a la diaria que Topolansky declaró por casi dos horas ante la jueza Pena, pero no aportó ningún dato sobre presuntos falsos testimonios. La indagatoria fue iniciada por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien había pedido la audiencia para que la integrante del Movimiento de Liberación Nacional amplíe sus dichos sobre testigos que mintieron en las causas. “La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’. Él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada”, expresó Topolansky en el libro.

En la audiencia, Perciballe le planteó a Topolansky la relevancia para la Fiscalía de conocer la existencia de testimonios falsos para actuar en consecuencia en las causas en las que habían ocurrido. Sin embargo, Topolansky respondió que se trató de “una expresión” y dijo que no conocía ninguna persona que hubiera dado un testimonio falso ante la Justicia en estas causas.

Consultada sobre si conocía un sector o un grupo político que estuviera involucrado en ese tipo de maniobras, dijo que no lo atribuía a ningún caso concreto y que no conocía ningún militar que estuviera preso como consecuencia de un testimonio falso. Los abogados del Centro Militar, que estaban presentes en la audiencia, le señalaron la contradicción entre sus dichos en el libro y su declaración y destacaron la relevancia de los testimonios en este tipo de causas. Topolansky dijo que ella no revisó el texto antes de su publicación y agregó que se dijo en un contexto en el que estaba hablando de que Uruguay no había podido cerrar las heridas de la dictadura y que la forma en la que procesó los hechos ocurridos impidió que pudiera alcanzarse Verdad y Justicia.

En un comunicado, la Fiscalía señaló que Topolansky “no aportó ningún nombre concreto ni ningún dato útil para la investigación” y agregó que “a juicio del fiscal es importante señalar luego de la declaración que las víctimas se ven reforzadas en su credibilidad”.

En primera instancia, la jueza Pena había rechazado la declaración de Topolansky pedida por la Fiscalía por considerar que debía tratarse en una nueva causa y no en la vinculada a violaciones y abuso sexuales contra presas políticas. Las defensas de los militares y la fiscalía apelaron la decisión de Pena y el Tribunal de Apelaciones de 4° turno les dio la razón, señalando que la declaración de Topolansky “es una prueba admisible, pertinente, legal (...) que podrá arrojar luz sobre los testimonios vertidos, en particular sobre una eventual confabulación para responsabilizar penalmente a personas”. “No recibir el testimonio implicaría eclipsar para siempre las manifestaciones reunidas”, expresaron.