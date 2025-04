La defensa del exlegislador Gustavo Penadés pedirá a la jueza del caso que llame a declarar a la primera de las denunciantes de la causa, Romina Celeste Papazzo, por sus dichos contra los abogados del consultorio jurídico de la Universidad de la República (Udelar) y la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación, a quienes acusó de armar las declaraciones en las pericias de las víctimas.

“Lo de Penadés, yo vi cómo lo armaron todo y me usaron. Yo puse todo escrito, subí las capturas. Yo sé los nombres de todos y Penadés no. Yo vi cómo les decían lo que tenían que decir antes de ir a la pericia. Una locura [...] La mayoría de las denuncias contra Penadés son falsas”, dijo Papasso en una entrevista con Montevideo Portal desde la cárcel de Rocha. “Especialmente todas las de los representados por la Udelar, porque son los que preparan todo. No les cobran, les enseñan todo, junto con el grupo de víctimas de la Fiscalía. Yo estaba en esas reuniones, fui parte, por eso lo puedo contar”, agregó.

Papasso ratificó la denuncia que hizo en contra de Penadés, dijo que por su altura debió haber pensado que era mayor y opinó que su caso prescribió. Desde la Cárcel de Rocha, donde se encuentra cumpliendo pena por varios delitos de violencia privada, difamación y simulación de delitos, entre otros, Papasso hizo una denuncia en la que apuntó a la fiscal Alicia Ghione como artífice del armado de la causa contra Penadés.

Ghione está siendo investigada por una posible omisión del deber de denunciar delitos porque, según la defensa de Penadés, desde el celular de la víctima Jonathan Mastropierro, se desprenden evidencias de abuso sexual contra menores que no habrían sido denunciadas por la fiscal.

La jueza en lo penal de 36° turno convocó a una audiencia para el próximo 7 de mayo, en la que se realizará una declaración anticipada que quedó pendiente, de la que podría ser la última víctima del caso, antes de que venza el plazo para que la fiscal Ghione acuse al exlegislador. En setiembre de 2024 la jueza María Noel Odriozola dispuso la prórroga de la investigación, al cumplirse un año de la formalización del exlegislador, por lo que el plazo se extendió hasta el 10 de junio. Eventualmente, la fiscal Ghione podría pedir una última prórroga hasta el 12 de octubre, cuando se cumplan dos años de investigación formal.

Penadés fue imputado el 12 de octubre por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, violación, desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor, mientras que Sebastián Mauvezin fue imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real.