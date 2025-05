La jueza en lo penal de segundo turno María Cantera condenó al exprofesor del Polo Educativo Tecnológico Rivera Martín Guadalupe a ocho meses en libertad a prueba por el delito de incitación al odio, en una causa iniciada en abril de 2024, luego de llegar a un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Julio Baladán.

En la sentencia, a la que accedió la diaria, Cantera señala que Guadalupe se desempeñó durante 2023 como docente de la materia Práctica Profesional Maquinaria, en el Polo Educativo Tecnológico Rivera Ing. Agr. Mauricio Paiva Olivera.

Según la investigación penal, en la clase del 11 de mayo de 2023 se acercó a unos alumnos que realizaban tareas en un predio adjunto al centro educativo y expresó: “A los negros hay que explotarlos, en mi familia no contratamos más negros porque no son trabajadores, mucho menos los negros brasileros de origen africano, esos son más vagos aún; el brasilero cruza con gringo, ese sí es trabajador. Al peón hay que explotarlo al igual que al pobre y, si no le gusta, hay que dejarlo morir de hambre”.

La investigación, que fue iniciada luego de que los alumnos comunicaran la situación a las autoridades del centro educativo, contó con el testimonio de nueve testigos directos de los dichos del profesor que, en virtud del acuerdo abreviado, reconoció su responsabilidad en los hechos.

Guadalupe deberá fijar domicilio y cumplir con trabajo comunitario dos horas por semana durante tres meses y presentarse una vez por semana a la seccional policial más cercana a su domicilio, durante los ocho meses de cumplimiento de la pena.