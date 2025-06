El exdirector del Comcar, Carlos Taroco, envió un audio desde la cárcel de Cañitas a otro recluso en el que le habla sobre su participación en la investigación parapolicial que intentó encontrar vínculos entre las víctimas del caso Gustavo Penadés para deslegitimarlas. La conversación, que fue difundida el jueves por Tv Ciudad, ocurrió entre octubre y noviembre de 2023, y allí Taroco habla sobre “ir a buscar” al policía Federico Rodríguez, quien fue su principal asesor en la investigación, y al exsenador Penadés, de quien dice que le pidió que no hablara.

“La gente obra con códigos, si no tenés código durás poco en la vida, al menos eso me enseñó el barrio desde chiquito. Yo sé que podría haber hablado y mandado en cana al político que le bajé las cosas y todo. La política es una mafia más grande, como cualquier otra mafia que conozcas, te digo la justa. Yo no mandé a nadie en cana, lo mínimo que esperaba era que me pagara el abogado o algo. Yo te voy a decir la verdad: al viejo este ni lo conozco, al Penadés, pero a través de él iba a llegar. Él me dijo, por mi mujer, que yo no hablara nada, que yo valía más afuera que adentro y no me pagó nada, un paquete no me mandó. Así que cuando yo salga voy a tener que hablar con él, son cagones, cuando los agarrás solos son cagones”, expresó.

El audio, que forma parte de la pericia del celular que le incautaron a Taroco en noviembre de 2023 y está dentro de la carpeta de investigación de la causa, fue aludida en varias audiencias por la fiscalía como evidencia de que el policía Federico Rodríguez está amenazado en su integridad física. “A este milico puto, que me traicionó, también lo obligaron a hablar contra mí. Mastropierro se dio cuenta que lo estaban siguiendo y lo agarraron y se cagó, y dijo lo que querían escuchar, alguna cosa verdad y alguna cosa rementira. ¿Qué tengo que hacer con el tipo ese cuando salga? Dejar pasar un poco, que baje el polvo y ya está... ¿Me entendés? Horrible para él. Lo mismo al político que le pasé el diagrama, él me mandó a decir por mi mujer que no hablara nada de él, yo no voy a hablar nada porque tengo códigos, no me interesa hablar nada, pero a mí no me ayudó con nada, ni con los abogados ni con nada, y cuando yo salga voy a tener que ir a buscarlo, vos sabés como es eso”, expresó Tarocco.

El exdirector del Comcar fue condenado en juicio abreviado a tres años de penitenciaría por reiterados delitos de cohecho calificado, revelación de secretos y asociación para delinquir. Hasta ahora, siete personas fueron condenadas en un juicio abreviado por participar en el equipo de investigación parapolicial que realizó tareas de vigilancia, accedió al sistema informático del Ministerio del Interior para establecer vínculos y a un software para generar un flujograma, con el fin de construir una teoría que deslegitimara a las víctimas.